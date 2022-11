VIDEO | Sobre su alfombra mágica: Facundo se arriesga y se viste de "Aladino" en Qatar 2022

Este domingo 20 de noviembre el Mundial de Qatar 2022 dio inicio con una apertura espectacular, llena de música, cultura y deporte. Sin embargo, nuestro país se ha caracterizado por ofrecer a la audiencia un contenido único en comedia y uno de los máximos exponentes es Facundo, quien ya se encuentra en las calles de Doha planeado sus próximas locuras y claro, como se le conoce, poniéndose en riesgo y burlando las costumbres en uno de los países más radicales de Medio Oriente.

A través de redes sociales, específicamente en TikTok, un usuario identificado como @KikoAmador subió un video donde se aprecia al exconductor de "Incognito" vestido como Aladino arriba de su "alfombra mágica" al ritmo de música clásica de aquellos lares, por lo que no tardó en provocar una división de opiniones.

Fans de Ecuador en el metro de Qatar

Foto: Instagram / Facundo

En las imágenes se observa a Facundo encima de un patín que está simulando una alfombra como el emblemático personaje de Disney, en un mundo donde se encuentran la princesa Jazmin y el genio de la lámpara. El comediante de Televisa se ve sonriente mientras camina por la sede mundialista, que en los últimos días ha sido criticada por sus extremas reglas contra los turistas y sus leyes extremadamente homofóbicas.

El video de Facundo desató polémica, ya que los fans de TikTok le advirtieron al comediante que podría ser arrestado, debido a las fuertes restricciones que tienen los turistas que visitan Qatar para el mundial.

“Vamos a tener que armar una misión al puro estilo de salvando al soldado Pérez pa rescatar a Facundo... Me la rifo en el grupo táctico”, “Otra vez Facundo en prisión”, “Un mundial no es mundial si Facundo no hiciera algo ilegal”, fueron algunos de los comenarios de los cibernautas de redes sociales.

Facundo con seguidores de Pakistan

Foto: Instagram / Facundo

A través de sus redes sociales, Facundo a mostrado sus primeros días en Qatar y ha comenzado a convivir con los fanáticos latinoamericanos que han arribado a apoyar a su nación en búsqueda del deseado trofeo. Estuvo conviviendo con fans de Pakistan, quienes lo reconocieron por su pasado en televisión.

También estuvo siguiendo a los seguidores de Ecuador, quienes testiguaron el partido inagural contra la selección local. El partido culminó con un 0-2 a favor del conjunto de ecuatoriano y la fiesta latina no se hizo esperar en el estadio. Además, Facundo captó el homenaje que recibió México en la inaguración al ritmo de "Cielito Lindo" y haciendo referencia a Pique, la mascota del Mundial de México 1986.

Sanciones y restricciones

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol es uno de los temas que más ha llamado la atención alrededor del mundo y es importante saber que es muy regulado en Qatar. Ante esto, está estrictamente prohibido ingerir bebidas de este tipo o emborracharse en lugares públicos.

Asimismo, el pasado 18 de noviembre la FIFA anunció que la venta de cerveza con alcohol en los estadios estará prohibida, sin embargo, los turistas tendrán acceso a estas bebidas en los hoteles y algunos clubes privados o establecimientos que cuenten con las licencias correspondientes.

Comunidad LGBTIQ+

Desde que se dio a conocer que Qatar sería la sede de la Copa Mundial 2022, las personas de la comunidad LGBT+ comenzaron a cuestionarse si podrían asistir de forma segura a este evento.

Al respecto, la SRE ahondó que el país árabe recibirá a todas las personas independientemente de su género, orientación sexual, nacionalidad origen o raza.

No obstante, las autoridades de Qatar han sido enfáticas en que las muestras de afecto públicas no son permitidas y el secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, Mansoor Al Ansari, destacó que en el estado asiático también habrá prohibiciones para las manifestaciones homosexuales.

De igual manera, según la Embajada de Estados Unidos en Qatar, actividades como protestas, proselitismo religioso, apología al ateísmo, discursos en contra del gobierno del país o del Islam pueden ser procesados legalmente.?????

Foto: Especial

Vestimenta

Para este punto, la SRE puntualizó que los trajes de baño estarán permitidos en determinadas playas y piscinas de los hoteles.

No obstante, para la ropa de diario es importante que tanto hombres como mujeres cubran las extremidades en todo momento: hombros, pecho, estómago y rodillas.

Religión

Un elemento que deben tener en cuenta aquellos que visiten Qatar en estas fechas es que este es un país tradicionalmente islámico, por lo que las mezquitas no estarán abiertas para aquellos extranjeros que no profesen dicha religión.

De igual manera, según la Embajada de Estados Unidos en Qatar, actividades como protestas, proselitismo religioso, apología al ateísmo, discursos en contra del gobierno del país o del Islam pueden ser procesados legalmente.

Desde que se dio a conocer que Qatar sería la sede de la Copa Mundial 2022, las personas de la comunidad LGBT+ comenzaron a cuestionarse si podrían asistir de forma segura a este evento

Foto: Especial

Drogas

En este país, las drogas tampoco están permitidas, por lo que las sanciones por el uso, portación o tráfico de drogas -aún en cantidades mínimas- son bastante severas, pues los castigos pueden incluir cárcel, multas o deportación.

SEGUIR LEYENDO

El Chavo del 8: El escalofriante secreto que oculta la afamada serie de televisión

Karely Ruiz presume su mini cintura con diminuto short y envía contundente mensaje

Antes era un galán de telenovelas, ahora lleva una vida con Dios. Este actor se convirtió en Pastor