Karely Ruiz presume su mini cintura con diminuto short y envía contundente mensaje

La popularidad de Karely Ruiz va en ascenso y pese a que la polémica ha sido parte de su éxito en redes sociales sus fans no han dejado de externar su apoyo, además de que la llenan de halagos en cada una de sus fotografías que comparte en Instagram. Como la más reciente en la que presume su mini cintura con un ajustado y diminuto short de mezclilla con un crop top blanco.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, la joven influencer se ganó de inmediato el cariño de los internautas a quienes ha conquistado con sus arriesgados looks en lencería, bikini o reveladores vestidos. Aunque su éxito es indudable y hoy es una de las mexicanas mejor pagas de OnlyFans, su debut en la plataforma no fue de la mejor manera ya que sucedió luego de que su expareja filtrara una fotografía intima de ella.

Karely Ruiz presume mini cintura con arriesgado look. Foto: IG @karelyruiz

Fue el consejo de una de sus amigas lo que la impulsó a abrir su propia cuenta y ganar dinero de lo que comenzó como una mala experiencia. Aunque ya poseía un físico envidiable y una belleza única, Karely Ruiz decidió someterse a su primer cirugía de busto y fue así como logró incrementar su fama que la llevó de las plataformas en internet a la farándula como parte de algunos programas e importantes eventos.

Además del éxito por sus fotografías subidas de tono, la modelo, de 22 años, se ha convertido en un referente de moda y estilo gracia a sus atuendos con los que logra inspirar a sus seguidoras. Como muestra el que compartió este domingo 20de noviembre, consta de un diminuto short de mezclilla que dejó abierto en la parte baja del abdomen con la intención de presumir su mini cintura, lo acompañó con un crop top blanco y el mensaje “no hay comparación”.

Karely Ruiz responde a críticas

Aunque la modelo posee un gran número de seguidores que la apoyan no ha evitado los comentarios negativos sobre su físico, algo sobre lo que en más de una ocasión ha demostrado no darle importancia; sin embargo, a través de sus redes sociales envía contundentes mensajes o indirectas con los que pide un algo al body shaming.

El más reciente fue en agosto pasado cuando, a través de los comentarios, algunos internautas aseguraron que se notaba como estaba ”subiendo de peso”, por lo que no dudó en alzar la voz al respecto: “La que está engordando, soy yo. La que está subiendo de peso, soy yo. La que tiene celulitis, la que X, soy yo, así que no les debe importar”.

Sobre quienes han enviado mensajes negativos por sus fotografías subidas de tono en redes sociales, indicó que no había pagado una fuerte cantidad en sus cirugías para esconderlo: “Gracias por todo el apoyo, mi gente, los amo demasiado. Son parte de mí, gracias por preocuparse por mí, lo valoro mucho y soy muy agradecida porque en verdad siento bien lindo cuando lo hacen. No dejaré que los comentarios sobre mi cuerpo me afecten”.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz lanza sugerente mensaje para sus fans con revelador atuendo

FOTO | Karely Ruiz eleva la temperatura con vestido negro con transparencias