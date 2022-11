"Canelo" Álvarez asegura que no necesita una disculpa de Messi: "Me vale ma$&%s"

Saúl "Canelo" Álvarez sigue en el ojo del huracán debido a que se lanzó contra el astro argentino Lionel Messi, por supuestamente patear la camiseta de la Selección Mexicana tras ganarle a los representantes de nuestro país en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, el boxeador declaró que no busca ni necesita que el delantero se disculpe, por lo que reiteró que seguirá defendiendo a su nación de aquellos que traten de insultarla con sus acciones y sus palabras.

Este lunes por la noche, el boxeador mexicano dio una entrevista a "Que importa" de Grupo Imagen, en donde se defendió tras la polémica de sus declaraciones, pues recientemente se lanzó contra el jugador del París Saint-Germain (PSG), después de que se hiciera viral un video en donde supuestamente "despreció" la playera de la Selección Mexicana. En la conversación defendió su postura y aseguró que no quiere una disculpa del deportista que hoy está en la Copa del Mundo.

"No tengo necesidad de que se disculpe (Messi) o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo", declaró Saúl Álvarez, quien antes dijo que entiende que los aficionados lleguen a tener este tipo de descuidos, no obstante, tanto él como el argentino son figuras públicas que deben de poner el ejemplo.

"Canelo" sigue atacando a Messi

Después de que deseara "no encontrarse" con el número 10 de Argentina y que muchos aseguraron que estaba amenazarlo con golpearlo, el originario de Jalisco aclaró que no lo agrediría, pero que sí se tomaría un tiempo para discutir con él y que admitiera que cometió un error. No obstante, sí advirtió a que aquellos que le falten al respeto a México, su nación, tendrá una actitud violenta porque no lo va a permitir.

"Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: 'la cag..... cab....., pide una disculpa y asúmelo'. Porque al hijo de su .... madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su repu.... ma.....". dijo "Canelo", aún molesto con la situación, pues durante todo el fin de semana, ha recibido muchos mensajes de personas que aseguran que está cometiendo un error al expresarse de esta forma en contra de Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes a nivel internacional.

Lionel Messi se encuentra en la polémica debido a que pateó la playera de la Selección Mexicana IG @leomessi

Asimismo, sobre su polémica con Sergio "Kun" Agüero, declarando que: "Hay que ser real y no hipócrita. Yo soy como soy y me vale v...". Y es que el jugador también se involucró en la pelea al tratar de defender a su amigo Messi, así que le pidió al boxeador que no fuera a Argentina, pues se había ganado el odio de los ciudadanos de ese país y por si fuera poco, perdió la admiración del Kun.

Desde el fin de semana, "Canelo" ha sido el centro de atención a causa de las polémicas amenazas que lanzó contra Messi, pues se viralizó un video en el que se observa como la Selección de Argentina celebrando su victoria frente a México en el Mundial de Qatar 2022. En los vestidores se alcanza vislumbrar en el suelo una playera verde, la cual supuestamente "pateó" la estrella del equipo. A pesar de ese momento, el pugilista se ha mostrado muy molesto y hasta le ha contestado a sus detractores de una forma muy violenta.

SIGUE LEYENDO:

3 famosos que se han convertido en “enemigos” de Canelo Álvarez