Gastan millonada por palco VIP en estadio de Qatar y terminan viendo el partido por TV

El Mundial de Qatar 2022 se ha convertido, además del corazón del futbol, mundial, en un espacio al que han acudido decenas de influencers y celebridades de todo el mundo en busca de los reflectores que el internet les proporciona, así como de los valiosos clicks de los internautas y, cómo no, con el objetivo de acumular más seguidores en sus redes sociales. Es así que han asistido a la máxima justa deportiva desde donde casi diariamente comparten videos en sus redes en donde exponen su experiencia desde Medio Oriente.

Uno de ellos ha sido Adri Contreras, un TikToker originario de España quien viajó hasta Qatar para ver la participación de la selección de su país en el mundial y también ha aprovechado su visita para recorrer el pequeño país árabe, tal como lo ha constatado en los videos que ha publicado en la red social china, sin embargo, el influencer se volvió viral en redes sociales luego que fuera criticado por los usuarios debido a uno de sus videos más recientes, grabado en el Al-Thumana Stadium de Doha.

Contreras grabó un clip en donde presumió haber reservado un espacio en el palco VIP en el Al-Thumana Stadium, al cual acudió para ver el partido entre Bélgica y Marruecos de la Copa Mundial Qatar 2022, y por el cual pagó una millonaria suma. El lugar, llamado Skybox, estaba acondicionado con una sala de centro privada, en donde había un pequeño bar que ofrecía gran variedad de bebidas, un servicio extra muy apreciado ya que para los aficionados en zonas generales no está permitida la venta de cerveza o cualquier tipo de bebida alcohólica. También había diversos platillos, botanas y bocadillos, al igual que algunas pantallas de televisión en donde se transmitía el encuentro.

Paga miles de euros por un palco VIP y termina viendo el partido en la TV

En las pantallas que se podían observar en la sala del palco VIP se transmitió el partido en vivo mientras que en la zona hacia la cancha se encontraba un balcón desde donde se podía observar el juego con total perspectiva. Adri Contreras detalló en su video que pagó10 mil euros para poder acceder al palco VIP, es decir, más de 198 mil pesos mexicanos, lo que dejó sorprendidos a sus seguidores.

Adri Contreras pagó el equivalente a casi 200 mil pesos mexicanos por un palco VIP en el Al-Thumana Stadium de Doha. FOTO: Especial

El TikToker aprovechó el clip para presumir otro de los beneficios de este palco: “En esta sala no se escucha el ruido ambiente del partido, o sea que puedes estar tranquilo”, aseguró Adri Contreras, quien para respaldar su comentario salió a la zona de gradas, en donde solo había una persona viendo el juego, y se alcanzaba a escuchar el ambiente que imperaba en las gradas, así como las porras de las aficiones convocadas para el encuentro. “Puedes hacer como nosotros, verlo aquí mientras comemos”, destacó el influencer al concluir su acotación.

El TikToker presumió el balcón que da a las gradas. FOTO: Especial

Este comentario detonó una cascada de críticas por parte de los usuarios de la red social, quienes comenzaron a comentar el video y se le fueron encima al TikToker que prefirió ver el partido por la televisión, habiendo pagado 10 mil euros por un palco VIP con vista a la cancha de futbol.

Para Adri fue mejor ver el partido en la TV para evitar el ruido del estadio. FOTO: Especial

“Chaval, cómo vas a decir que no tiene sentido ver el partido afuera”; "Qué chido pagar 10 mil euros para entrar a una sala y poder ver el juego gratis”; "No tiene sentido mirar el partido desde fuera, pero sí desde la televisión estando en el mismo estadio, ja, ja, ja, ja”; "Lo mismo que estar en mi casa comer y ver el partido" y "No tiene sentido no escuchar el ambiente del estadio, pierde toda la esencia”, han sido solo algunos de los comentarios que compartieron los internautas en el post.

SIGUE LEYENDO:

Vicente Fox víctima de las "Fake News", confunde a actor porno con presunto sobrino de AMLO

Saúl “Canelo” Álvarez: ¿qué es lo que espera el boxeador de Messi para terminar el pleitazo?

Un niño le pide una foto al "Grinch" y éste lo rechaza con muchas groserías, el video se hace viral