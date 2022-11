Karely Ruiz luce por primera vez un baby doll con medias negras y eleva la temperatura en redes sociales

A sus 22 años, Karely Ruiz se convirtió en todo un fenómeno mediático y de las redes sociales, pues no hay persona que no sepa quién es. Hasta hace un par de años, ella no se imaginó el alcance que tendrían sus fotografías y mucho menos su nombre. Aunque ella ya había saltado a la pantalla chica de Monterrey, Nuevo León, no fue tan popular hasta que se entrevistó con el actor Andrés García en su casa.

Para la regiomontana, desde que cumplió 21 años las cosas dieron un giro radical en su vida, pues fue cuando se abrió paso entre las miles de jóvenes y algunas famosas que emprendieron el mismo camino. Desde entonces, todo el mundo quería acercarse a ella para conocer un poco más de su vida personal. Ella, con toda la humildad que la caracteriza, siempre les dio una sonrisa y las respuestas a sus preguntas.

En todos y cada uno de los canales de YouTube Karely Ruiz explicó que su origen es humilde y que hasta tuvo que vender dulces cuando era una niña para apoyar a la economía de su familia. Ella ingresó a la noble carrera de Enfermería, pero a la vez tocó la puerta de la televisión local para alcanzar la fama. Para su suerte, ésta se abrió y tuvo que abandonar su formación académica. Aunque al principio no le fue sencillo, ella se aferró hasta ser una de las vedettes principales.

Karely Ruiz es todo un éxito en OnlyFans (Foto: IG @Karely Ruiz)

Con el éxito que tenía en redes sociales, un amigo le recomendó abrir una cuenta de OnlyFans para hacerse de un ingreso extra. Sin pensarlo dos veces puso manos a la obra y comenzó a amasar una fortuna que le permitió sacar a sus padres de trabajar y darle la mejor atención médica a su hermana menor. Aunque con el paso del tiempo se ha dado sus lujos, ella sabe muy bien que nada en la vida es eterno por lo que confesó que se convertirá en empresaria y volverá a los libros, pero ahora para estudiar Nutrición.

Karely Ruiz y sus atrevidas fotografías

Al igual que muchas famosas, Karely Ruiz tiene como único medio sus redes sociales para hacerse publicidad y lograr que muchos de sus más de 7 millones de seguidores, en Instagram, migren como suscriptores de sus dos cuentas de OnlyFans, donde la podrán ver con atrevidos atuendos y casi como Dios la trajo al mundo. Para hacer esto posible, no ha dudado en hacerse algunas instantáneas con outfits que le roban el aliento a sus followers.

Karely Ruiz lució por primera vez un baby doll (Foto: captura de pantalla)

En esta ocasión, publicó a través de sus historias un par de imágenes que elevaron la temperatura casi al instante. En éstas se puede ver a la regiomontana con un baby doll y medias negras, atuendo que no se había puesto nunca. De igual manera se atrevió a decir que todos se enamoraron de ella gracias a su lencería de muy breve tela y no es mentira, pues apenas cubrió lo que enseña en sus cuentas exclusivas.

Karely Ruiz asegura que enamoró a todos sus fans con su lencería (Foto: captura de pantalla)

