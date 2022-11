VIDEO | Karely Ruiz presume outfit con el que asegura se le ve un "cuerpazo"

Desde que cumplió 22 años y abrió su canal de YouTube, Karely Ruiz se ve como una joven distinta a como la conocieron antes de su reunión fortuita con Andrés García. Ahora se postra frente a la cámara con mayor seguridad y sin miedo a los haters que durante mucho tiempo (y en la actualidad) la estuvieron atormentando con críticas hacia su figura por el simple hecho de haberse hecho algunos arreglos estéticos.

Al ser una estrella de las redes sociales es natural que se encuentre muy activa en éstas, pues de ello dependen también sus cuentas de OnlyFans, donde todo un ejército de personas se ha suscrito para conocer un poco más de la mítica chica originaria de Monterrey, Nuevo León. Por esta razón es que siempre publica imágenes donde se le puede ver modelando algunos atuendos que le quedan de maravilla y claro, le da una idea a sus fans de qué ponerse en ciertas ocasiones.

En esta ocasión, Karely Ruiz se puso un singular atuendo que aunque no es similar a otros donde no deja nada a la imaginación, sí reconoció que el diseño le da un "cuerpazo". Es necesario recordar que ella se sometió a una lipoescultura, por lo que es normal que su figura luzca cincelada y casi perfecta. No obstante, ella pocas veces se echa flores de este tipo, pues en cada una de sus publicaciones le llegan tantas como las que tiene el mercado de Jamaica en la Ciudad de México.

¿Cómo es el outfit de Karely Ruiz?

Hace algunas horas, Karely Ruiz publicó una grabación donde le presumió a sus seguidores una pequeña bolsa de mano de color plata que se autoregaló el día de su cumpleaños. Aunque no mencionó la marca del artículo esta vez, se nota que no es nada económica. De igual manera se puso un outfit que remarcó su cuerpo estético.

El atuendo de la modelo de OnlyFans se compone de unos leggins, de color azul marino, camello y café, así como de una blusa pegada de color morado que dejó al descubierto su abdomen plano. Un detalle que saltó a la vista fueron las orejeras con las que apareció en otras publicaciones, parece que le encantaron.

"Hola, cómo están. No sé si les había presumido mi bolsa que me compré en mi cumpleaños. La amo, me encanta. Vean este cuerpazo que se me hace con este pantalón y esta blusa. ¡Cuál frío y soporten!", dijo Karely Ruiz con un tono infantil frente a la cámara de su teléfono celular.

Karely Ruiz adoptó un tono infantil al presumir su outfit (Foto: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Flor Amargo recomienda tener cuidado si se tatúan el nombre de un ex: "Ni que fuera Nodal"

VIDEO | Desde la playa la Mala Rodríguez enciende Instagram con baile en bikini

VIDEO | Myriam Fares es la libanesa que canta la canción del Mundial y mueve las caderas sin envidiarle nada a Shakira