VIDEO | Yanet García explica lo que es OnlyFans y lo que se puede encontrar en su cuenta

Aunque parece que sólo disfruta de la vida, Yanet García se encuentra trabajando muy duro para poder hacerlo posible. A través de una serie de videos, publicados en sus historias de Instagram, se disculpó con sus seguidores por haberlos tenido "abandonados", pero se debe a los contenidos que estaba creando precisamente para ellos y que les mostrará en los siguientes días. De igual manera dio paso a la dinámica de preguntas y respuestas, misma que fue bien aprovechada por sus seguidores, quienes le cuestionaron muchas cosas de su vida.

La originaria de Santiago, Nuevo León, habló de su cuenta de OnlyFans, plataforma que se volvió popular porque las celebridades y cualquier personas puede exponer contenido exclusivo y subido de tono por una módica cantidad de dinero al mes. En su caso, le aclaró a uno de sus suscriptores el porqué "no enseña nada en OF". Ella, sorprendida y con una enorme sonrisa, les explicó lo que es exactamente la página.

Yanet García, quien fue conocida en la televisión mexicana como la "Chica del Clima" les explicó que ella no aparece como Dios la trajo al mundo como muchos podrían pensar. En su caso, "yo hago contenido exclusivo en lencería y traje de baño. No hago desnudos. Entonces, esa parte sexi mía la pueden encontrar ahí, pero sin desnudos", mencionó. De igual forma, dijo que Instagram tiene un apartado de suscripciones donde las personas pueden pagar para tener acceso a contenidos exclusivos.

Yanet García se hizo de un nombre con mucho esfuerzo

Yanet García era una de las jóvenes del momento en México gracias a las noticias del clima que presentó en la televisión mexicana. De igual forma apareció en el teatro donde no le fue nada mal, al igual que en la conducción, pero esto no era exactamente lo que deseaba por lo que tomó un respiro, hizo las maletas y se fue a Estados Unidos para certificarse como Personal Trainer. Ahora, quien la siga en sus redes sociales podrá darse cuenta que no la pasa nada mal desde Nueva York, donde vive en la actualidad.

Yanet García es modelo de lencería y traje de baño en OF (Foto: IG @dievkophoto)

Durante una tarde lluviosa la chica de 32 años les reveló a sus seguidores que ella no viene de ninguna familia conocida, pues la de ella es humilde y trabajadora, así como que no tuvo nunca conectes para poder aparecer en la pantalla chica. Al igual que muchas personas se formó e hizo casting, pero antes de la fama tuvo que trabajar muy duro para apoyar con la economía familiar y la propia. Muchos se sorprendieron al saber que "antes de ser famosa trabajé de recepcionista, vendiendo elotes, vendiendo celulares, ganando mil pesos por semana", aseguró.

Ahora, bajo la idea de ser toda una gurú del mundo fitness logró certificarse como Health Coach. No obstante, lo que muchos no saben es que ella estudió la carrera de Contaduría de la que se graduó. "Y si yo pude, tú también puedes lograrlo", les aconsejó a sus followers, pues les aseguró que muchos sólo ven la punta del iceberg en su vida: éxito, fama y fortuna.

Yanet García luchó mucho para tener fama y éxito (Foto: IG @iamyanetgarcia)

