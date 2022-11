FOTO | Eduin Caz cierra un ciclo negativo de su vida y esto fue lo que dijo

Grupo Firme continúa con la gira “Enfiestados y amanecidos” los famosos chicos recorren Estados Unidos y siguen cautivando a la gente con su espectáculo, y aunque son catalogados como los más cotizados del momento, recientemente sufrieron el desaire por parte de algunos de los asistentes a la NFL México, quienes abuchearon a los representantes del regional mexicano.

Eduin Caz salió en defensa de sus amigos y declaró que está consciente de que su trabajo no puede ser del agrado de todos, pero también subrayó que cuentan con millones de personas que pagarían miles de pesos por asistir a un evento de los originarios de Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja, California.

El líder y primera voz del conjunto grupero también ha dado de qué hablar después de dar a conocer que no está atravesando por un buen momento de salud, pues en un video en su cuenta oficial en Instagram dijo que se había encontrado una bola en la papada y asegura que está muy cerca de su garganta, pero a pesar de eso va salir a cantarle a la gente.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien culero”, dice la estrella mientras se toca la parte en la que se encuentra la inflamación y les muestra a sus seguidores una cara de preocupación.