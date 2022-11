VIDEO | Eduin Caz se descubre una "bola" cerca de la garganta y muestra preocupación

Desde que Grupo Firme se hizo famoso los ojos de millones de personas están en cada uno de los pasos de sus integrantes, especialmente de Eduin Caz, quien es líder y primera voz del conjunto grupero más famosos del país, ahora la estrella está dando de qué hablar porque su salud no está del todo bien y está empezando a preocupar nuevamente a la gente.

A través de sus cuentas oficiales Eduin Caz hizo partícipes a sus fanáticos de un hallazgo que le preocupa, en un video disponible desde sus historias de Instagram se aprecia una “bola” que está en su cuello muy cerca de su garganta, el famoso se mostró desconcertado por lo que sucede y no dijo si ya se atendió con especialistas.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien culero”, dice la estrella mientras se toca la parte en la que se encuentra la inflamación.