VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme es golpeado con un celular durante un concierto y enfurece

Eduin Caz no está pasando por su mejor momento, pues después de ser abucheado en la presentación que ofreció en el medio tiempo de partido de la NFL que fue en el Estadio Azteca, ahora se tuvo que enfrentar a un fan que lo golpeó con un celular durante uno de sus conciertos. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales como Twitter y TikTok, pues se observa como el líder de Grupo Firme enfurece y lanza el aparato móvil hacia otro lado.

Después del amargo momento que pasaron durante el partido de 49's vs Cardenales, ahora se ha hecho muy popular en plataformas digitales un pequeño clip del concierto de Grupo Firme en el Alamodome de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, país en el que son muy famosos y lograron llegar aquel auditorio. Como siempre, la banda de regional mexicano conquistó al público y armó una fiesta que lamentablemente se salió de control, por lo que hasta llegaron a lastimar el vocalista, quien no reaccionó de la mejor forma.

Eduin Caz enfurece al ser golpeado con un celular

En el video, compartido en TikTok por el usuario Gerardo Casas, se observa como Eduin está en cuclillas cantando, cuando de repente desde el público sale volando un teléfono celular hacia el escenario. Lamentablemente, el artefacto cayó en la cara del intérprete de "Ya supérame", provocando su furia, pues detuvo su interpretación y lanzó el móvil lejos de donde el estaba. El clip ya ha causado diferentes reacciones entre los usuarios de internet, pues mientras muchos lo apoyan otros indican que hubiera mantenido la calma.

"Grupo firme en el #alamodome #grupofirme alguien el aviento un teléfono a Eduin y lo lastimaron se pasan rasa (sic) no sean así", se puede leer en la descripción que ya se hizo viral en la plataforma china, pues ya tiene más de un millón de reproducciones, y más de 19.4 mil "likes", así como cientos de comentarios entre los que destacan "A Yuridia le hicieron eso y ella feliz lo tomo y se hizo un vídeo y lo devolvió!!! lo que pasa es que este hombre no controlan sus impulsos", "Ni le dio en la cara" y "Miren grupo firme no dejará de ser lo que son, nada mas porq a ustedes no les gusta".

En el video también se pude escuchar como el intérprete de "En tu perra vida" detiene la presentación debido a que había mucho descontrol dentro del público, pues además de golpearlo, habían tirado una valla que hacía una división entre las zonas de la pista. En ese momento, el artista de 28 años solicitó a sus fanáticos controlarse, pues también los organizadores les estaban pidiendo que los ayudaran a bajar los ánimos.

“Tumbaron la vallita que se encuentra ahí enfrente y no se están controlando. Ocupamos que ahí enfrente se controlen un poco para poder ir a la pasarela y ofrecerles un mejor espectáculo allá y acá atrás. Si nos controlamos allá enfrente, allá nos van a tener. Nos están regañando, pues”, dijo Eduin Caz.

“Si empiezan a aventar cosas al escenario como teléfonos, botas y demás, nos vamos a tener que bajar”, indicó al público Jhonny Caz, hermano de Eduin, quien confirmó que la seguridad de la organización del evento les advirtió que en caso de continuar son el desorden, tendrían que cancelar el concierto, sin embargo, el público atendió el llamado y el show se pudo desarrollar como estaba planeado.

