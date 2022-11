Él es el famoso que explotó por la presentación de Grupo Firme en partido de la NFL: "Son idiotas"

Tras el abucheo que recibió el Grupo Firme la noche del lunes pasado en su presentación durante el medio tiempo del Monday Night Football, evento oficial de la calendarización de la NFL, diversos personajes apoyaron la decisión de los asistentes.

Uno de estos personajes fue el pintor Eduardo Urbano Merino, quien se destaca por ser un usuario muy activo en redes sociales respecto a la crítica de las acciones del gobierno morenista.

"Son idiotas": los que llevaron a Grupo Firme

Merino posteó un polémico comentario en redes sociales donde llamó “idiotas” a las personas que tomaron de decisión de que Grupo Firme se presentara en el citado evento, ya que desde su percepción era mejor que no participara ningún grupo musical.

“¿Por qué carajo llevan a grupo firme? De verdad son idiotas, mejor no hubieran llevado nada”, escribió en un polémico mensaje difundido mediante su cuenta de Twitter, el cual fue apoyado por algunos y criticado por otros.

Clasismo o narcocultura

De inmediato, decenas de usuarios de la red social dividieron sus opiniones, pues algunos aludieron a que el público del evento no es aquel que tuvo Grupo Firme en el Zócalo, sino que esta vez sí pagaron sus boletos, no tienen hambre y pese a ser mexicanos no les gustan los corridos ni la música regional mexicana.

Muchos usuarios aludieron a que la decisión de la presentación de Grupo Firme en dicho evento se debe a que tanto los patrocinadores como los empresarios están coludidos con cárteles del narcotráfico, pues la banda usualmente se presenta en sus fiestas privadas.

“Fue a propósito, siempre buscan provocar, dividir y molestar, así mantienen su discurso de supuesto clasismo, cuándo en realidad los grupos sin talento no pueden engañar a todos”, comentó un usuario que apoya la teoría de que el gobierno morenista tuvo que ver con la decisión de dicha presentación, ya que incluso la primera dama tiene gran empatía con la agrupación.

Por otro lado, algunos usuarios acusaron al también escultor de culpabilizar al gobierno de la 4T por todas las cosas malas que suceden en el país, así como de ejercer cierto clasismo y malinchismo en su comentario.

“Grupo Firme es mexicano, sea buena o mala la música, es lo de aquí. Tu aspiracionismo a gringo no te deja ver lo que es la realidad en el país. Esta es la cultura a la que perteneces, aunque la niegues, malinche”, aludió otro usuario.

