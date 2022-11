Rey Grupero reacciona a la ruptura de Juan Vidal y Niurka Marcos, tras las críticas que recibió por parte de la cubana: "El tiempo me dio la razón"

Luego de que Cynthia Klitbo y Juan Vidal terminaran su relación romántica en muy malos términos, ambos decidieron poner distancia, pero ya que el actor le debía una suma considerable de dinero a la mexicana, ella decidió ventilar que el dominicano le pidió un préstamo que jamás le volvió, lo cual incluso terminó en una demanda que ella le puso al actor por haber ejercido violencia psicológica contra ella durante su relación, proceso en el cual, su expareja, "Rey Grupero", la acompaño.

Pero, ya que en ese tiempo Juan Vidal tenía un romance con Niurka, derivado de la participación de ambos en "La Casa de los Famosos 2", la cubana no dudó en defender a su pareja, despotricando en primera instancia en contra de Cynthia Klitbo, aunque también diciendo algunos comentarios peyorativos en contra del influencer, quien por fin rompió el silencio y reaccionó ante la reciente ruptura de la polémica pareja.

Aunque, contrario a lo que se podría pensar, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "Rey Grupero", no se alegró de que Niurka Marcos hubiera tenido una mala experiencia con Juan Vidal, aunque señaló que estaba seguro de que al final el tiempo le daría la razón.

"Cuando me platicaron lo que decía Niurka de mí yo no lo tomé en cuenta y yo pues comentaba: yo estoy en causas de apoyo a la mujer ¿cómo me vería yo hablando de una mujer o respondiéndole groseramente a una mujer?. Yo simplemente se lo dejé al tiempo y el tiempo me dio la razón", expuso Rey Grupero en un video.

No obstante, el influencer también aprovechó para arremeter de una manera discreta en contra de Juan Vidal, quien asegura no cuenta con un brillo propio, pues se ha valido de la fama de sus exnovias para figurar en los medios de espectáculos, ya que su talento no lo ha hecho destacar por sí solo.

Esto sin mencionar que como hombre, ha dejado en muy malos términos al sexo masculino, pues solo ha demostrado que es bueno para ilusionar a las mujeres y después crearles daños psicológicos para finalmente concluir su relación con ellas, lo cual no habla nada bien de su calidad como persona:

"Yo no le deseo a ninguna mujer que se topen con este tipo de personas, porque aunque estén ya más grandes, maduras y lleven mil años en el medio, el corazón es suave (...) entonces como hombre se me hace con poca calidad masculina dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico", aseguró Rey Grupero.

