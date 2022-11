Niurka Marcos arremete contra Juan Vidal: "No va haber reconciliación, no me interesa lo que hagas con tu vida"

Fue hace un par de semanas que Niurka Marcos confirmó su ruptura con el actor Juan Vidal luego de un breve romance tras la salida de ambos de “La Casa de los Famosos”, la cubana en ese entonces señaló a su exnovio como un ser hermoso por fuera pero hueco por dentro además aseguró que era alguien tóxico para ella.

Ante estas declaraciones hace unos días, fue el propio Juan Vidal quien habló para un programa de Telemundo en donde según él, las razones de la ruptura con Niurka se debieron a que la cubana se enojó por que su entonces novio se fue de viaje: "Ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije 'vente a Dominicana, aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes, que conozcas mejor la isla y ya y me acompañas, estoy acá y no me puedo mover', eso es lo que hice, pero ella se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes", dijo el actor a 'En Casa con Telemundo'.

Ante las declaraciones de su exnovio Juan Vidal, Niurka Marcos arremetió en contra de este asegurando que lo que él contó no fue verdad pues incluso mostró una conversación en donde se puede ver que la cubana ya tenía listo sus vuelos para acompañarlo a República Dominicana.

Foto: IG Juan Vidal

Niurka Marcos no quiere una reconciliación

La también llamada “Mujer escándalo” utilizó sus redes sociales para dejar bien claro a Juan Vidal, los seguidores de éste y a todo aquel que esté interesado en saber detalles de la ruptura entre los exintegrantes de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, que el actor miente respecto a las razones que éste dio a conocer que los habría llevado a una separación.

“Me subestimaste, tan bobito”, dice Niurka Marcos en una de sus historias pues, la cubana revela que su ex quiere que la gente se crea una mentira pero ella cuenta que el actor todo el tiempo estuvo distante con ella.

Incluso Niurka relató en sus historias de Instagram que Juan Vidal la hizo atravesar por varias “vergüenzas” pues en varias ocasiones en el aeropuerto él estaba por su lado y ella por el otro e incluso una ocasión en un hotel pasaron días sin hablarse y aunque ella buscaba temas de conversación no había retroalimentación.

“no Juan, no va haber reconciliación porque no me interesa lo que tu ofreces, no me interesa lo que hagas con tu vida si te co…a un burro o el burro te co… a tí” dicho Niurka Marcos

Por otra parte, la cubana cuenta que efectivamente, vivió momentos muy bellos a lado de Juan Vidal, pues sí no niega que era todo un caballero pero eso solo pasaba por momentos pausados, mismos que él era el que los paraba. Sin embargo, cuando no estaban en esos momentos bellos, Niurka revela que el actor era violento y la trataba mal.

“En el momento que pausaba, él trataba muy mal, me hablaba muy mal y discute como si fuera una vieja arguendera, y discute y chancletea como verdulera, igualito que yo, ¿verdad papá?, osea que así como que digamos super caballero pues no…” dijo Niurma Marcos

La cubana asegura que Juan Vidal además de narcisista es alcohólico

Por otra parte, Niurka Marcos dejó ver que además de ser un narcisista pues siempre quiere quedar como víctima situación que no es así, Juan Vidal tiene otro problema del cual quiso ayudarlo y se trata del alcoholismo.

Y es que la cubana cuenta en sus historias en redes sociales que se dio cuenta del problema que Juan Vidal tiene con el alcohol, cuando viajaban en avión y éste durante el desayuno se pedía un whisky, después otro, en la sala de espera tomaba otro más y uno extra para tomarlo en el avión.

Ante esta situación, Niurka le decía a Juan que le bajara al consumo de alcohol por lo que éste se enojaba y aseguraba que es algo que él podía controlar; además la cubana cuenta que la exnovia de Juan Vidal osea Cynthia Klitbo también tiene el mismo problema con el alcohol por lo que cree que hacían grandes fiestas entre los dos.

Luego de estas declaraciones Niurka se ofreció a ayudarlos sobre este tema, además de dejar bien claro que si Juan sigue hablando al respecto de la relación ella también lo hará.

