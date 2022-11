Niurka envía mensaje a Cynthia Klitbo tras truene con Juan Vidal: "Que tal si él me eligió a mí para cambiar”

Fue desde hace unas semanas cuando, Niurka de nuevo se convirtió en la protagonista de los titulares de programas, revistas y sitios especializados en espectáculos,luego que la cubana confirmó su ruptura con Juan Vidal a quien conoció en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”.

Aunque en su momento, Niurka defendió su romance con Juan Vidal con uñas y dientes, ahora la también llamada “mujer escándalo” habla sobre Cynthia Klitbo ex del actor y quien aseguró que era un “chichifo”, la cuba asegura que si la eterna villana la hubiera buscado de forma privada, las cosas hubieran sido muy diferentes.

Niurka envía mensaje a Cynthia Klitbo

Fue por medio de una transmisión que hizo por medio de redes sociales que Niurka Marcos habló sobre su relación con Cynthia Klitbo ahora que ya terminó con Juan Vidal, pues recordemos que la cubana defendió a quien era su novio de las declaraciones que hizo la villana de telenovelas.

Ahora Niurka ya se encuentra más tranquila luego de anunciar su ruptura con Vidal y con el paso de los días, “la mujer escándalo” cada vez se muestra más empática con lo que sucedió hace unas semanas y la guerra de declaraciones que existió entre ella y Cynthia Klibto pues incluso, la cubana asegura que todo eso se pudo evitar.

“El punto en realidad importante es que si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío”, dijo Niurka

Y es que, la cubana asegura que ella hubiera tomado la llamada a Klitbo e incluso le hubiera estado muy agradecida por advertirle lo que podría vivir a lado de Juan Vidal, sin embargo, Niurka tenía la esperanza de ser la mujer que lo pudo haber cambiado.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida. Yo a Cynthia le hubiera dicho: amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, wey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar”, comentó tranquilamente Niurka Marcos

Finalmente, Niurka asegura que no cambia nada de lo vivido pues fue su experiencia y conoció al verdadero Juan Vidal no a aquel hombre del que se habló en su momento.

Por otra parte revela que con estas declaraciones no le dará la razón a Cynthia Klitbo pues no le gustó que quisiera hacer un escándalo e involucrarla pues hubiera preferido que hablaran del tema en forma privada.

“Pero yo tenía que vivir mi experiencia, yo tenía que conocerlo, tenía que ver que él tenía para mí, no lo que tuvo para ti, no le voy a dar la razón a Cynthia Klitbo porque su forma de hacer las cosas no me gustó, hubiera preferido que me llamara para que fuera privado”, dijo Niurka

Por otra parte cabe mencionar que Niurka declaró hace unas semanas que entre ella y Juan Vidal no existirá una reconciliación, pues asegura que su exnovio es un hombre muy bello por fuera pero hueco por dentro, además lo señaló como alguien tóxico.

SIGUE LEYENDO:

Manelyk revela que Jawy quiso entrar a Exatlón: “en los dos lo mandaron a la chin%#%#%”

Muere a los 98 años Leslie Phillips, voz del "sombrero seleccionador" en Harry Potter

Geraldine Bazán disfruta de romántico paseo con un galán mientras que Gabriel Soto lidia con su separación

Querida conductora de Hoy se le va con todo a Pati Chapoy y otros conductores de Ventaneando, esto dijo

Paul Stanley dará vida a Paco Stanley en una parodia, esto se sabe

bmz