FOTOS | Andrea Escalona presume su pancita de embarazada y le llueven los halagos: "Este es un sambombazo"

Una de las etapas más hermosas para algunas mujeres es la maternidad, temporada en la cual exploran ilusiones que la llenan de ánimos para dar lo mejor de sí para su familia, la cual están agrandando con la llegada de pequeños y dulces angelitos, los cuales aún sin haber nacido, ya son amados por muchas personas, tal y como ocurre con el hijo de Andrea Escalona.

De hecho, desde que supo que estaba embarazada, la bella integrante del programa "Hoy" decidió dar a conocer la noticia en grande y sin guardarse nada, anunció por lo alto una inesperada visita que tomó a todos por sorpresa, pues resulta que la cigüeña había atendido a su llamado y finalmente le había respondido la carta.

Así, a sus 36 años, Andy Escalona logró convertirse en una orgullosa mujer embarazada, la cual además de compartir los momentos más emotivos de su embarazo con amigos, familiares y colegas de trabajo, también ha decidido involucrar al público del matutino en el que trabaja en el desarrollo de su gestación.

Andy Escalona siempre está rodeada del cariño de sus compañeros de trabajo | IG: andy_escalona

Prueba de ello es que en el show de televisión se transmitió el primer ultrasonido del bebé de Andrea Escalona, así como la revelación de sexo del bebé, el cual según se sabe será varón, a pesar de que la conductora siempre mostró indiferencia ante la preferencia del sexo de su hijo, ya que como cualquier madre, lo que más le importaba es que el bebé estuviera sano, lo cual afortunadamente se ha dado de esa forma.

Y aunque en muchas ocasiones Andrea Escalona ha presumido su baby dump, la manera en la que lo hizo en esta ocasión enterneció a todos los mexicanos, ya que aprovechando el partido amistoso entre México y Suecia previo al Mundial de Qatar 2022, la bella presentadora utilizó la clásica playera de la selección mexicana para apoyar al país en el partido que al final terminó favoreciendo a los contrarios.

Andrea Escalona no para de presumir su pancita de embarazada | IG: andy_escalona

No obstante, ya que esto no era conocido por la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, esta incluso se atrevió a asegurar que sería México quien superaría a Suecia en un tablero 2-0, cuestión que en realidad terminó quedando 1-2, a favor de Rusia, lo cual si bien no es tan lejano a lo planteado por la futura madre, si está lejos de las expectativas señaladas por los aficionados.

"A mamá le encanta andar enseñando su panza. ¡Este es un sambombazo! Vamos México, yo nací en el mundial del 86, Churrito (manera en la que se refiere a su hijo) va a nacer en este mundial", escribió la conductora de 'Hoy' en su cuenta de Instagram donde compartió las emotivas fotografías que fueron comentadas por cientos de fans que también esperan emocionados la llegada de su bebé.

Andy Escalona parece estar disfrutando plenamente su embarazo | IG: andy_escalona

