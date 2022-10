Andrea Escalona celebra el cumpleaños de su mamá, Magda Rodríguez: "Me haces mucha falta"

Hace unos momentos, Andrea Escalona del programa Hoy enterneció las redes sociales después de compartir un conmovedor mensaje recordando que un día como hoy nació su mamá, Magda Rodríguez, una de las productoras de televisión más famosas en el país que perdió la vida hace casi dos años.

Ante sus millones de seguidores, la también actriz de teatro y televisión compartió una de las últimas fotografías que tuvo oportunidad de tomarse junto a su mamá. Además escribió un tierno mensaje que se viralizó en redes sociales generando un sin fin de reacciones por parte de los internautas.

Fue el pasado 1 de noviembre de 2020 cuando el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Magda Rodríguez, quien en ese entonces trabajaba como productora del matutino de Televisa y del reality show Guerreros.

En este sentido, Andrea Escalona -una de las conductoras de televisión más famosas en México- subió una publicación en Instagram en la que recordó que este viernes 21 de octubre su mamá, Magda Rodríguez estaría celebrando su cumpleaños número 59.

En su cuenta en Instagram, la también cantante aseguró que los últimos dos años "han pasado en un parpadeo", pero no ha podido dejar de extrañarla y dedicarle todos sus días. Además le recordó que en los próximos meses se convertirá en abuelo tras el nacimiento de su primer bebé.

"Gracias porque a partir de tu pérdida aunque no estás físicamente, no me sueltas y te sigo sintiendo", escribió en una parte del mensaje.