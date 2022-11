Aislinn Derbez: Este cantante sería el nuevo padrastro de Kailani, hija de Mauricio Ochmann

Una vez más, Aislinn Derbez está en el ojo del huracán luego de ser cuestionada sobre el supuesto romance que sostiene con el colombiano Sebastián Yatra.

Aislinn Derbez reaccionó a los rumores Foto: IG @aislinnderbez

Recordemos que la hija de Eugenio Derbez, quien hace una semanas causó polémica por encender las redes sociales al compartir algunas fotografías solo cubriéndose con una sábana posando como Dios la trajo al mundo, está soltera y sin compromisos al igual que el intérprete de "Amor Pasajero".

Aislinn y Sebastián ¿juntos?

Sin embargo, en las últimas semanas se les ha visto juntos, por lo que el chisme comenzó a crecer en las redes sociales donde señalaron que al fin Aislinn Derbez encontrará a su media naranja.

Sebastián Yatra actualmente está soltero

Cabe destacar que la protagonista de "A la mala", terminó su matrimonio con el actor Mauricio Ochmann en 2020 el cual producto de su relación tuvieron una linda niña llamada Kailani. Tiempo después el protagonista del filme "Hazlo como hombre" sostuvo una relación con la modelo Paulina Burrola y pudo rehacer su vida.

Por su parte, la hermana de Vadhir y José Eduardo Derbez se dio también una oportunidad con el influencer Jonathan Kubben, quien salió con él por un tiempo; sin embargo, su interacción terminó en junio de 2022

¿Kailani tendría nuevo papá?

Respecto a Sebastián Yatra, al momento no se le ha conocido alguna mujer que lo esté acompañando, luego de terminar su relación con la argentina Tini Stoessel.

Tini Stoessel fue pareja de Yatra Foto: Twitter @tsxhappiness

Sin embargo, tras escuchar los rumores sobre que Aislinn tiene un amorío con el Sebastián Yatra, la también mamá de Kailani Ochmann reaccionó tajante ante semejantes chismes y aseguró que actualmente está soltera y no piensa en tener una relación por mucho tiempo.

Por ello, la hija de Eugenio Derbez negó cualquier rumor acerca de la relación amorosa con el colombiana y declaró que solo son muy buenos amigos.

Mauricio Ochmann es el papá de Kailani Foto: IG @aislinnderbez

“N'ombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo”, aseguró

Al respecto, la modelo reveló que quiere al menos estar un año sin pareja como una forma de depuración y por ello aseveró; "Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera. Por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio. Me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera", sentenció.

Se ha visto a la pareja pasean como amigos Foto: Twitter @SYmysunshine

SIGUE LEYENDO

Aislinn Derbez y sus sensuales FOTOS con las que conquista Instagram

Aislinn Derbez recuerda el día de su parto con fotos muy personales de sus 36 horas de labor

Aislinn Derbez abre su corazón; habla sobre la salud de su papá, Eugenio Derbez: "vas muy bien"