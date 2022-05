¡Que siempre no! Sebastián Yatra no habló mal de Camilo ni Raw, es parte de su nueva canción

Hace un par de días el colombiano Sebastián Yatra dio mucho de qué hablar luego que se hizo viral un video en donde aparece él con una famosa presentadora asegurando que sus amigos Camilo y Raw Alejandro no estaban tan enamorados de sus respectivas parejas.

Y es que todo parecía que alguien que estaba cerca de la mesa de Sebastián Yatra y su acompañante había grabado la conversación íntima que estaba sosteniendo el colombiano, pero todo fue parte de una estrategia para su nueva canción.

El intérprete de temas como “Tacones rojos” y “Pareja del año”, entre muchas otras más fue protagonista de miles de titulares luego que aparentemente habló mal de sus amigos y colegas, pero, a pocas horas del video en donde mencionó el amor de Raw y Camilo con sus respectivas parejas salió a aclarar todo de una manera muy especial.

Pues fue a través de su cuenta oficial de instagram que Yatra anunció su nueva canción en donde justamente en el coro de ésta menciona a Raw y Alejandro, sin embargo, hace referencia a ellos por que supuestamente no están tan enamorados de sus mujeres cómo él lo está de la chica a quien dedica este nuevo tema.

“Dile a tu papá que te mudas a medalla conmigo,

dile a tu mamá que es enserio que no somos amigos,

ni Camilo ni Raw están tan enamorados, que me junten varias vidas me las pasó a tu la’o enamo…ra’o” dice parte de la nueva canción de Sebastián Yatra