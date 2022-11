Andrea Meza se luce con falda de cuero y sombrero en el concierto de Christian Nodal

Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana, se coronó en redes como una de las celebridades mejor vestidas luego de asistir al concierto de Christian Nodal, en Miami, Estados Unidos. La reina de belleza no pasa desapercibida en las redes, pues sigue luciéndose con los outfits más chic que enamoran a sus millones de fanáticos. Ahora, se ha convertido en influencer y también conductora de televisión.

Andrea saltó a la fama mundial luego de ganar el concurso de Miss Universo 2020, aunque esta edición del certamen de belleza se atrasó por el Covid-19 y tuvo su reinado durante 2021, pero sólo durante siete meses; ella es la tercera mexicana en ganar el certamen de belleza más importante del mundo, detrás de Ximena Navarrete quien ganó la corona en 2010 y Lupita Jones, en 1991.

La conductora resaltó su figura en redes. Foto: Ig @andreamezamx

Cabe señalar que, actualmente, la modelo e influencer vive en la ciudad de Miami, donde se realizó el concierto de Christian Nodal. La ex reina de belleza reside en Estados Unidos debido a que colabora en los programas “En casa con Telemundo” y “Latin Now” de la aclamada cadena de televisión hispana. En poco tiempo se ha ganado el cariño de los televidentes, ya que cada vez que aparece a cuadro deja ver que su nuevo trabajo le encanta.

Andrea Meza presume fotografías con Christian Nodal

En esta ocasión, la originaria de Chihuahua usó un look completamente negro para acudir a un concierto de Nodal e impactó a sus seguidores en Instagram. La modelo posó vistiendo una falda de cuero, un top descubierto del pecho y unas botas altas, todas las prendas en color negro. Rápidamente las fotografías sumaron miles de "me gusta" y sorprendió a sus fanáticos al posar al lado del ex novio de Belinda.

La modelo posó vistiendo una falda de cuero. Foto: Ig @andreamezamx

"En el primer concierto de @nodal en Miami la pasamos increíble. Viva México", escribió la modelo en la descripción de la fotografía, la cual cuenta con más de 5 mil "likes" y acumula cientos de comentarios. "Norteña hasta el tope fierro pariente y muy hermosa Andrea", "la más bella", "harían linda pareja", "me encantan juntos" y "la más bella", son algunos de los comentarios que recibió la publicación.

