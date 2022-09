Ex Miss Universo mexicana paraliza la red con sudadera oversize

Andrea Meza puso en alto el nombre de México tras ganar el certamen Miss Universo en el año 2020. Desde entonces se convirtió en toda una celebridad y aunque su reinado fue históricamente muy corto, gracias a la pandemia del Covid-19, ella supo aprovechar muy bien su puesto mientras duró.

La originaria de Chihuahua de 28 años se mantiene muy activa en las redes sociales, donde sigue haciendo gala de su belleza, así como de sus actividades laborales y personales. En esta ocasión, deleitó a sus seguidores tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde luce impresionante.

Andrea Meza presumió un poco de lo que fue su participación dentro de la New York Fashion Week, que se lleva a cabo desde el 9 de septiembre hasta el 14 del mismo mes, luciendo una sudadera oversize del diseñador Custo Barcelona. Ella, que domina la paserela a la perfección lució como toda una princesa.

Andrea Meza modelando las creaciones del diseñador Custo Barcelona (Foto: IG @Getty)

Andrea Meza como pez en el agua en el NYFW 2022

Andrea Meza supo que sería un éxito desde que fue convocada para desfilar por la pasarela y lucir diversos atuendos que le robaron el corazón a los asistentes e internautas que pudieron observarla. Ahora, sin corona, supo demostrar que es una reina a donde quiera que vaya, incluso durante sus participaciones en la pantalla chica.

Con el cabello suelto, modeló la sudadera de color rosa con detalles en plata; la combinó con unas botas blancas y unas enormes gafas para el sol degradadas. A paso seguro, se nota que avanzó para que las personas pudieran admirar la prenda hasta que volvió para desaparecer de su vista.

Posteriormente Alma Andrea Meza Carmona, nombre completo de la ex Miss Universo, apareció con otro outfit de una sola pieza. Aunque conservó su calzado y gafas, este fue un poco más atrevido, pues el ziper que se hubica justo en el centro lo dejó abierto por completo para hacer las veces de un pronuncaido escote que no pasa desapercibido para nada.

Como resultado de estas imágenes, sus fans y admiradores le aplaudieron y la llenaron de elogios: "La mas espectacular de todas. The best", "Triunfando como siempre la MÁXIMA Y FACTURANDO; hermosa hermosa hermosa" y "Siempre has sido y eres la más bonita del mundo mundial", fueron algunos de ellos.

Andrea Meza recibió muchos elogios por sus fotografías (Foto: IG @Getty)

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz sube la temperatura con bikini blanco desde un yate

VIDEO | José Luis Rodríguez "El Puma" rompe en llanto por la cruda enfermedad que padeció

VIDEO | José Luis Rodríguez "El Puma" boleó zapatos y cargó bolsas en el mercado