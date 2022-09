Andrea Meza paraliza la red con la mini falda perfecta para mujeres altas

Andrea Meza, que fuera la tercera Miss Universo nacida en nuestro país, suele hacerse de miles de interacciones en redes sociales por su belleza o bien, por sus maneras de lucir a la moda, que generan tendencia entre las nuevas generaciones. En instagram, la aman cada días más.

Como ex reina de belleza y modelo, Andrea Meza sabe cómo llevar diferentes estilos a la hora de vestir, así puede llevar con éxito un look juvenil y atrevido, cómo otro más elegante e igual resaltar. Elija la vestimenta que quiera, es razón para apreciarla y aclamarla en la web. Recientemente aposto por un look estampado y el resultado no sorprende.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram.

Andrea Meza posteó en su cuenta de la red social de la camarita, un look que conformó con una mini falda que se destaca por el estampado en animal print, que es algo riesgoso, ya que no cualquiera puede llevarlo y no ser motivos de burlas. No obstante, la ex Miss Universo nos enseña que sabe como usarlo, viéndose moderna y genial.

El look elegido por Andrea Meza, que actualmente es una fija en las pantallas, se conformó con un lindo top blanco con pronunciado escote, que destaca su busto tan codiciado y una mini falda con estampado en animal print en blanco y negro, al estilo cebra. Esta minifalda además tiene dos pequeñas aberturas delanteras para mostrar sus piernas.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram.

Con respecto a su cabellera, Andrea Meza lo llevaba en parte suelto, aunque atrás tenía una cola con parte de su melena que caía en ondas. Como accesorios, se pudo ver que llevaba unos largos aretes que quedaron reflejados en el enorme ventanal que tenia detrás y que en una de las fotos que supera los 27 mil likes, le sirvió de espejo.