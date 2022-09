VIDEO | José Luis Rodríguez "El Puma" boleó zapatos y cargó bolsas en el mercado

Una de los máximos exponentes de la balada y pop latino es sin dudas José Luis Rodríguez "El Puma" quien enamoró a generaciones con su voz y aunque tiene un reconocimiento internacional sus inicios no fueron sencillos, pues procede de una familia numerosa y humilde.

Después de que su padre murió, cuando el también empresario tenía 6 años de edad, su madre y 10 hermanos se las vieron complicadas. Incluso, reveló en entrevista para el canal de Yordi Rosado, que tuvieron que mudarse en diversas ocasiones para evitar pagar la renta.

Él, como buen hijo no se quedó con los brazos cruzados y salió a trabajar para llevar algo de dinero a la casa. Al ser muy pequeño imitó a la gente que lustraba zapatos y los imitó. Cada que podía se salía a la calle para limpiar el calzado de las personas que transitaban ahí.

José Luis Rodríguez "El Puma" trabajó desde pequeño

En un principio, la familia de José Luis Rodríguez "El Puma" vivía de manera decorosa gracias a que su padre tenía un alínea de coches de alquiler; sin embargo, a su muerte su madre heredó todo, pero lo fue perdiendo al no saberlo administrar. En este caso, el artista explicó que ella era una mujer de campo y no estaba estudiada, por eso es que no fue su culpa.

Decidido a ayudar a su madre, al igual que sus hermanos, se salió a las calles a bolear los zapatos de la gente. No obstante, mencionó que no fue su único autoempleo, pues también iba a los mercados para ayudar a las personas con sus bolsas de mandado y aunque no las cargaba por completo, echó mano de su imaginación para poderlo hacer:

"También llevaba las bolsas en los mercados. Me hacía mi carretilla con los patines y hacía una buena carretilla. Los frenos eran una chancleta de goma y repartía como Uber ahora... pude ayudar a mi familia, a mi mamá o sea que es una historia que no tiene nada y de repente lo colocan ahí..." José Luis Rodríguez "El Puma", cantante y empresario

Para el cantante este tipo de cosas fueron una bendición, pues le forjaron el carácter y le ayudó mucho cuando se convirtió en la figura que fue y sigue siendo.

