El "Puma" cumple 79 años distanciado de su hija y su nieta; ¿por qué se pelearon?

José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, es uno de los cantantes favoritos que goza de una larga trayectoria, misma que se ha visto manchada por los escándalos con su exesposa y sus hijas mayores, con quienes mantiene un polémico distanciamiento desde hace poco más de 20 años.

El intérprete de “Culpable soy yo” se casó por primera vez con la cantante Lila Morillo, con quien tuvo a sus hijas Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo durante sus 20 años de matrimonio hasta que le pusieron fin, momento que marcaría el inicio del conflicto entre ellos.

Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, hijas de "El Puma". Foto: Instagram @lilianarodriguezmorillo

"El Puma" enfrentó graves problemas de salud hace algunos años, pues debido a la fibrosis pulmonar se sometió a un trasplante de pulmón. Momento que aprovecharon para acercarse una vez más, aunque no lograron reparar años distanciados y explosivas declaraciones que fracturaron su relación.

“Todo tiene su momento. En mi corazón no hay ningún rencor, ningún odio, no puedo tenerlo. Cuando estás cerca de la muerte, pues perdonas a todo el mundo y tienes que ser sincero y honesto con Dios. Eso vendrá en algún momento, que no sé cuál es. Pero Dios tiene el tiempo escogido para eso”, dijo el cantante sobre los conflictos con sus hijas en entrevista para "De primera mano".

¿Cómo comenzó el conflicto?

Tras separarse de Lila Morillo el cantante comenzó una relación con la modelo cubana Carolina Pérez, con quien más tarde se casó y tuvo a su hija Génesis, algo que no pudieron perdonarle sus hijas Liliana y Lilibeth incrementando los problemas entre ellos.

En una ocasión la cantante Lila Morillo declaró que "El Puma" y la modelo debieron llamar a su hija "Apocalipsis" y no Génesis, algo que molestó al cantante que desde ese momento decidió defenderlas y arremeter contra sus hijas mayores, quienes también habrían atacado a su nueva esposa.

José Luis Rodríguez, "El Puma", y su esposa Carolina Pérez. Foto: Instagram @elpumaoficial

Los dimes y diretes continuaron en la familia haciendo cada vez más evidente el distanciamiento entre ellos, incluso el cantante culpó a sus hijas de llevar a los medios a su casa para que pudieran documentar su estado de salud. Ellas lo confrontaron y le pidieron pruebas de ello señalando que el cantante lo hacía cuando necesitaba llamar la atención por un proyecto.

Sobre su única nieta Galilea López Morillo, hija de Liliana y a quien ha visto en pocas ocasiones, aseguró tener un cariño especial y detalló que acompañó a su hija durante el parto, pero las peleas continuaron. "Yo a Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta, siempre la llevaba por la tienda, estábamos juntos... pero cuando comenzaron a atacar a Génesis, ahí corté. Tuve que decidir entre ser feliz o ser infeliz para siempre", dijo en entrevista.

