La hija de José Luis “El Puma” Rodríguez destrozó a su padre

A los 54 años, la mayor de las tres hijas de José Luis “El Puma” Rodríguez, no tendría que dar explicaciones de nada, pero sorprendió en sus redes al contar intimidades de su relación con su familia, en el momento que los necesitó.

Liliana Rodríguez utilizó su cuenta personal de la red social Instagram, la cual esta verificada por su cantidad de seguidores (@lilianarodriguezmorillo), para manifestarse contra el trato de su padre y su pareja. Al cumplirse un aniversario de una fecha importante para ella.

Rodríguez compartió un duro pie de foto junto a una imagen suya en un primer plano: “YO…. el año pasado para la fecha!…. Siempre sonriendo….pero amargada infeliz !…. Hinchada y deforme…. A punto de explotar… ESTA ES LA CARA DEL WHISKY, VODKA, CERVEZA ,Y LO QUE VENGA NO CONTROLADOS… hartadas de comida junto a incontables cigarrillos…ESTA ES LA CARA DE: Ya lo he intentado “todo” y no puedo……¿para qué seguir? Si mi propio padre no me quiere ningún hombre me va a querer!! Auto saboteo es la mejor defensa contra TI MISMA. DIOS te conoce y te ama…. De seguro en algún momento viene a tu rescate!… son unas exageradas! Por diosssssss yo no tengo problemas de alcohol ni estoy obesa!!! Yo lo que estoy es sabrosa! ESTOY SABROSA PERO SALUDABLE!. Tu papá te desprecia públicamente y tu esposo te abandona…. De seguro ERES TÚ LA DEL PROBLEMA Y NO VALES NADAAAAAAAAAAAAA".

Mucho se ha hablado del conflicto que hay entre ellos, ya que “El Puma” no ve a sus dos hijas mayores (la segunda hija del cantante es Lilibeth Morillo) hace tiempo. Incluso hace unas semanas fue criticado por viajar miles de kilómetros en coche hasta Canadá para visitar a Génesis Rodríguez, la menor de las tres.

Liliana Rodríguez posando. Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Por su parte, Liliana Rodríguez cuenta con más de medio millón de seguidores (cerca de 553) en Instagram. Todos ellos siguen sus pasos y son testigos de los cambios físicos y espirituales que ha dado la oriunda de Caracas. Desde hace unos meses se propuso dejar el tabaco, la bebida y comenzar a comer de manera más saludable. A su vez, claro está, que le dolió los accionares de su padre y que debía así manifestarlo para que sus seguidores sepan como está la psiquis de una artista que tanta alegría trasmite hacia afuera de lo que el rostro muestra.