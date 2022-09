Andrea Meza habló por primera vez sobre la maternidad

Luego de lo que fue ser la tercera representante de nuestro país en Miss Universo, Andrea Meza se ha enfocado en consolidar su carrera como presentadora de televisión y en todos aquellos proyectos benéficos que comenzó incluso antes de convertirse en reina de belleza. En lo personal, se encuentra disfrutando de su relación al lado del tiktoker Ryan Antonio.

A inicios de agosto, la ex Miss Universo cumplió a los 28 años de la forma más divertida. A través de su perfil de Instagram, compartió algunos vistazos de lo que fue su celebración de cumpleaños. “Comienza la celebración de mi cumpleaños”, expresó la modelo y presentadora en una publicación en la que se dejó ver muy bien abrazada de su novio Ryan y posando con la luna de fondo.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram.

Hace poco, Andrea, se manifestó en redes sociales sobre uno de los temas de la que es consultada a menudo. Recientemente en sus historias de Instagram, ha respondido con total sinceridad a las dudas de sus fans que insistentemente le han preguntado sobre la posibilidad de que pronto se convierta en madre. “¿A qué edad te gustaría ser mamá?”, fue la pregunta que en esta ocasión lanzó uno de sus seguidores, a lo que la modelo de inmediato contesto entre risas: “¡Nunca!”.

Andrea Meza no dejó a sus fans con la duda y ahondó en el tema, aprovechando la ocasión para aclarar que por ahora no está en sus planes convertirse en madre y que incluso podría ser que la maternidad no sea algo para ella. “No sé. La verdad es que no sé si quiero hijos. Ser mamá no es para todas, pero nunca digas nunca”.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram.

A pesar de sus declaraciones, Andrea Meza se mostró abierta a la posibilidad de convertirse en mamá en un futuro, aunque dijo prefiere esperarse algunos años antes de decidir. “Tengo 28 y al menos en los próximos cinco años no me veo como mamá”, finalizó.