Así fue la vez que Alan Ramírez de Banda MS habló con Dios, ¿qué le dijo?

Era la madrugada del 02 de julio del año 2016 cuando Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS se dirigía a un famoso hotel ubicado al frente del Auditorio Nacional en la CDMX, para reunirse con su esposa y celebrar el gran éxito que tuvo en su presentación en el recinto antes mencionado cuando de la nada escuchó un balazo y de su cuello comenzó a brotar la sangre.

En entrevista con Yordi Rosado, los vocalistas de La Banda MS recordaron aquel angustiante momento que vivieron luego de una gran noche en uno de los recintos más importantes de nuestro país, Alan quien resultó ser la víctima de este ataque estuvo a punto de perder la vida, sin embargo, el cantante reveló que habló con Dios cuando entró al quirófano.

Alan Ramírez habló con Dios

Durante la entrevista, Alan relató a detalle todo lo que sucedió aquella madrugada del 2 de julio del 2016 cuando alguien disparó en contra de la camioneta en la que viajaba rumbo al hotel.

El vocalista de la Banda MS, asegura que en todo momento estuvo consciente e incluso llegó a jugar con la sangre que emanaba de su cuerpo tras recibir el impacto de bala, y aunque tenía algunas dificultades para hablar, solo cuando vio a su esposa es cuando comenzó a sentir un poco de miedo.

Y es que Alan recuerda que aunque llamaron a la ambulancia, él la estuvo esperando sentado en el lobby del hotel pero nunca llegó y en ese tiempo solo cubría la herida con una gasa, fue hasta que unos amigos del cantante se dispusieron a trasladarlo en una camioneta hasta el hospital.

Ya en el Hospital, Alan relata que los médicos lo primero que hicieron fue cuestionarlo si era alérgico a algo y él contestó negativamente a esto por lo que inmediatamente comenzaron a atenderlo.

Fue entonces que llegó su esposa y firmó la responsiva, en ese momento el cantante de la Banda de las dos letras como también es conocida esta agrupación sintió miedo de no salir de quirófano y no volver a ver a sus hijos, por eso envió un mensaje a ellos: “si no la libro , cuida mucho a mis hijos y diles que los amo mucho”.

Al escuchar esto, su esposa le dijo que todo saldría bien, sin embargo, Alán al entrar al quirófano revela que tenía miedo y lo único que hizo es encomendarse a Dios y pedirle que lo dejará vivir más tiempo.

“Le dije a Dios yo, pues, le dije: ‘pa’ hazme un paro si no me ocupas allá arriba pues déjame aquí, tengo a mis hijos chicos, mi papá, mi mamá…entonces le dije si no me ocupas pues déjame aquí, me gustaría quedarme más tiempo con ellos, verlos grandes…” contó Alán

Luego de esto, el vocalista cuenta que los doctores comenzaron a prepararlo para la cirugía, prendieron la enorme luz que tenien en el quirófano, le pusieron la mascarilla con la anestesia y antes de quedarse dormido, recibió una respuesta a la petición que le había hecho a Dios unos instantes antes.

“...cerré los ojos y vi una silueta, pues yo en la casa tengo imágenes de Dios , me acuerdo perfectamente con su barba, son su mirada como hundidita, carita larga, con las espinitas que le pusieron aquí y una aureola…la imagen perfectamente me acuerdo bien machín y yo me acuerdo perfectamente que me dijo: ‘no te preocupes salvo’, me dijo”, contó Alán a Yordi

Luego de esto, Alan salió de la operación y ésta fue todo un éxito pues lograron limpiar las esquirlas del vidrio que se alojaron en su cuello y contó que una de ellas pasó a tan solo milímetros de la orta, artería que es vital para el ser humano.

bmz