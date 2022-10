Respira antes de ver esta FOTO de Cristian Castro en su juventud

Conforme el tiempo pasa, los artistas y cantantes del momento van evolucionando, algunos cambiando su estilo musical y otros modificando drásticamente su apariencia, tal y como hizo Cristian Castro al participar en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, donde pudimos verlo con diferentes estilos de ropa y cabello.

Lo cual provocó las críticas por parte de sus seguidores, quienes se mostraron francamente contrariados sobre los estrafalarios looks por los que comenzó a optar el hijo de Verónica Castro, quien afirmó que hacía eso solo para divertirse y experimentar.

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí", planteó Cristian Castro en aquella ocasión.