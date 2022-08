Cristian Castro lo vuelve hacer; se pinta el cabello con los colores de equipo argentino

Cristian Castro lo volvió a sorprender a todos sus seguidores y a los usuarios de redes sociales al dejarse ver con uno de sus extravagantes looks. Esta vez, el cantante se inspiró en un equipo de futbol argentino para pintar su cabello con sus colores y llevarlo como verdadero "hincha", sin embargo, no pudo evitar las críticas en las plataformas digitales.

El cantante, conocido como "El Gallito Feliz", no para de dar de qué hablar por sus polémicos looks, pues en su estancia en Argentina, en donde participa en el reality show "Canta conmigo ahora", ha optado por llevar un color diferente en su cabellera. La mayoría de las veces, el intérprete de "Lloviendo estrellas" se deja ver con tonos llamativos que no pasan desapercibidos por la audiencia.

Cristian Castro se inspira en equipo de futbol argentino para pintar su cabello

Este finde semana, el hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés, volvió a salir en el programa con un llamativo tono de cabello, sin embargo, este era muy significativo, puesto que estaba inspirado en los colores del Club Atlético San Lorenzo Almagro, equipo que tiene sede en Buenos Aires, Argentina.

Al igual que la camisa rayada en color azul y rojo, Cristian Castro pintó su cabello, haciéndole tributo al equipo de futbol, el cual explicó es muy significativo para él, puesto que recordó que su mamá, Verónica, tiene una conexión especial con el club. "A parte mi viaja, es madrina del San Lorenzo", explicó durante el programa al ser cuestionado sobre su extravagante tono de pelo.

Esta no es la primera vez que Castro llama la atención de los televidentes y las redes sociales por su cabellera de colores, pues hay que recordar que hace unos días, el cantante de "Por amarte así" fue motivo de burlar por el tono morado de su pelo. Aquella vez fue comparado con su papá "El Loco" Valdés, debido a que también estaba desarreglado, tal y como lo hacía el cómico del Cine de Oro.

En tanto, Cristian Castro ha demostrado que no le importan las críticas, pues a pesar de ello aún se sigue pintando el cabello de diferentes colores y vistiendo extravagantes atuendos que lo hacen llamar la atención y convertirse en tendencia en redes sociales como Twitter, plataforma que se llena de memes con su imagen.

