Cristian Castro habla de sus estrafalarios cambios de imagen: "Nada más me divertí un poquito"

Cristian Castro es el fenómeno del momento ya que sus drásticos cambios de look han dado mucho de qué hablar en redes sociales, donde los memes acerca de sus constantes modificaciones de imagen han pululado.

Llegando incluso a compararlo con la extravagancia de su padre, El Loco Valdés, quien falleció el 28 de agosto de 2020 y con quien a pesar de no tener una muy buena relación, tiene un amplio parecido.

En especial ahora que Cristian Castro se ha sometido a diferentes estilos de cabello y ropa, de los cuales ha hecho gala en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, donde además comparte créditos con José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

Y a pesar de todos los comentarios negativos y memes que surgieron ante la transformación del hijo de Verónica Castro, este se defendió muy a su estilo, comentando que quería marcar una diferencia en el show:

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”.