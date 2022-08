Cristian Castro revela que se fue de México tras ser víctima de la inseguridad: “Sí me asusto”

Cristian Castro regresó a México con una exitosa presentación luego de la controversia que generó su radical cambio de look, esta vez el cantante detalló que fue la inseguridad por lo que decidió salir del país hace más de 25 años dejando atrás a su público.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, el intérprete de “Azul” señaló que en 1994 tomó la decisión de rehacer su vida fuera de México debido a que fue víctima de la inseguridad en más de una ocasión pasando por momentos de verdadero terror.

“Por qué más me voy a ir, cómo los voy a dejar. Este país es lo más lindo del mundo, pero otros asaltitos… no sé, yo sí me asusto”, dijo Cristian Castro al recodar que en una ocasión le apuntaron con un arma para robarle su automóvil.

También le robaron un lujoso reloj y ocho sujetos se metieron a su casa, aunque en ese momento tomó la decisión de no denunciar a los amantes de lo ajeno: “No quiero, para qué los denuncio, son chavos que tienen necesidad”.

¿Regresa a México?

El reality show argentino “Canta conmigo” significó el regreso de Cristian Castro a la televisión y ahora se dijo dispuesto a volver a México para quedarse y conquistar una vez más a su público.

El cantante, de 47 años de edad, externó su deseo de regresar a México, aunque no dio detalles al respecto indicó que podría ser en Acapulco junto a su madre, la actriz Verónica Castro, sobre quien se dijo orgulloso.

Cristian Castro señaló que le ha pedido a su madre, Verónica Castro, que viva con él aunque aún tiene proyectos en mente por los que su regreso a México podría suceder en el futuro.

