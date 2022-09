VIDEO | Así habló Cristian Castro sobre si competía con Luis Miguel: "Él es un monstruo"

Era apenas un joven de 18 años y la vida comenzaba para él dentro de la industria de la música. Cristian Castro, como hijo de Verónica Castro, despuntaba ya con sus canciones en el álbum "Agua Nueva" (1992) y tras haber protagonizado la telenovela "Las secretas intenciones", donde hacía pareja con Yolanda Andrade.

Fue esa la época en que Luis Miguel, con 22 años, era ya el intérprete mexicano más importante de México y Latinoamérica, ese que eclipsaba todo con su canto. Fue ante eso a lo que Cristian se enfrentó al llegar a esta industria, donde de inmediato se dijo que él competiría contra Luis Miguel desde ese momento.

Sensato como era desde ese entonces y con la juventud como el tesoro más grande que tenía, fue que Cristian viajó a Argentina para presentar su música y demostrar que tenía bastante talento. Cuestionado sobre su relación maternal y el hecho de pertenecer a una familia de artistas, Castro indicó que estaba orgulloso de eso. Incluso, dejó claro que a pesar de haber hecho una telenovela, él se veía más como un cantante y refrendó haber aprendido mucho de su madre Verónica Castro.

Luego, sin tapujos, tuvo que responder qué pensaba de esa percepción sobre su competencia contra Luis Miguel, exponente absoluto de la música en español desde entonces.

"¿La competencia con Luis Miguel? No, no hay competencia, en la música no hay competencia. Él (Luis Miguel) es un monstruo", comentó.

En ese mismo viaje de hace 30 años, Cristian Castro fue cuestionado sobre sí había tenido un problema con las drogas. Sorprendido, respondió a Marina Vollmann, la reportera, sobre esto.

"¡Madre santa! no, eso es imposible. Más o menos para que veas, no fumo, no tomo, no sé por qué la verdad (dicen eso). Te lo juro por Dios", insistió.