Las mujeres a las que Laura G les hizo la vida imposible y después pagó el karma

La conductora regiomontana Laura G ha estado envuelta en diversas polémicas, que la han puesto bajo los reflectores, en especial por los escándalos que protagonizó con algunas de sus colegas, Marta Guzmán y Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”.

Hasta los golpes llegó

Aunque Laura G y Marta Guzmán compartieron cámaras en el noticiario matutino “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola, era evidente que no se llevaban bien y fueron despedidas del programa después de que la actual presentadora de “Venga la Alegría” golpeara durante una transmisión en vivo a su compañera de trabajo.

Dicha situación ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando Marta estaba celebrando su cumpleaños y mientras era felicitada por sus compañeros de producción, Laura G se acercó a abrazarla y de paso la golpeó en la cabeza riéndose, a lo que su compañera de emisión reaccionó sobándose.

Según explicó la misma Laura G, el golpe fue por accidente, empero a los pocos días tanto ella como su compañera fueron despedidas de la producción. Al respecto, Marta Guzmán señaló que ella fue la más afectada en toda esa situación y aseguró que la enemistad entre ambas se hizo más grande por los medios; sin embargo, no le guarda rencor.

Cabe destacar que la mala relación entre ellas comenzó desde 2009, cuando Laura G se integró al matutino. Según las declaraciones de ambas, desde un inicio no se cayeron bien, pero mantenían un trato respetuoso y sin rivalidad.

Gomita sufrió acoso laboral

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, también enfrentó algunos roces con Laura G y Cecilia Galiano, incluso señaló en diversas ocasiones haber sido víctima de acoso laboral.

Lo más fuerte fue cuando Galliano la acusó a ella y a sus hermanos de haberle robado un anillo de compromiso y utilizarlo para pagar una operación estética. Incluso, habría encerrado a su mamá en un camerino para exigirle que le pidiera a su hijo devolverle el preciado objeto.Por otro lado, compartió en una entrevista para el programa SNSerio, haber recibido indirectas en redes sociales por parte de Laura G.

"Siempre fui atacada por la parte de ella, porque yo me había operado, entonces en una ocasión yo subí una fotografía en la cual me subí en bikini, y pongo 'no me importa si te tengas que operar o no, lo que importa es que seas feliz' (...) entonces ella después sube una fotografía donde dice 'a mí no me importa la felicidad, yo prefiero ser natural', las famosas indirectas en las redes sociales", contó.

Asimismo, en una entrevista con el comunicador Gustavo Adolfo Infante, Gomita reveló que Laura la agredió con empujones y hasta llegó a pegarle con el micrófono en la boca, cuando dejó de usar el disfraz y empezó a conducir.

Quería quitar a conductor de VLA

También hubo una polémica en Venga La Alegría después de que la conductora Laura G señalara en una entrevista para el programa de radio "La Resolana" a cuál de sus compañeros sacaría de la transmisión, lo que generó diversas especulaciones sobre una posible mala relación.

El matutino de TV Azteca está integrado por la conductora regiomontana, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Patricio Borghetti, William Valdés, El Capi Pérez y Anette Cuburu; sin embargo, la también modelo de 37 años dijo que quitaría del elenco a su actual compañero, William Valdés, ya que dijo hizo una gran amistad con Sandra Smester, exejecutiva de esa televisora que se cambió a Telemundo hace unas semanas. Además, reconoció que habla bastante bien el inglés y su familia vive en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos.

