Laura G enamora VLA con falda de cuero y blusa de colores

Laura G muestra que las camisas con estampados con dibujos animados también pueden seguirse usando por las mayores de 30 años, sólo hay que encontrar una pieza que las complemente a la perfección, como lo hizo ella el día de ayer durante el matutino de Venga la Alegría, ya que apareció con una blusa de colores llamativos con la imagen de Mickey Mouse, la cual combinó con una falda larga de cuero que hizo un contraste que robó miradas y la hizo enamorar a los televidentes y a sus seguidores de redes sociales.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene 37 años y es madre de dos pequeños, Lucio y Lisa. Aunque para su vida fuera de las cámaras, tiene una estilo mucho más discreto, cuando se muestra ante la audiencia del matutino de Tv Azteca gusta de destacar con sus atuendos atrevidos y reveladores, así como juveniles y muy modernos, por lo que poco a poco se coloca como un referente para muchas mujeres, sobre todo para las que ya tienen hijos como ella.

Laura G conquista con falda midi de polipiel y blusa de Disney

La también locutora de radio se lució durante su participación en VLA con una falda midi de polipiel o que asemejaba ser de cuero. El corte de esta prenda era tipo "A" y llegaba hasta la cintura, lo que hizo que presumiera una figura mucho más estilizada al ceñir esa zona de su cuerpo, la cual también estaba adornada con un discreto cinturón que sólo tenía como complemento una hebilla en color dorado, para hacer contraste con el tono negro de la pieza larga.

Laura G modela su silueta con falda midi FB lauragtvoficial

Sin embargo, el gran protagonista de su look, no fue la falda, sino su blusa que se robó las miradas por sus colores llamativos y por tener en el estampado al icónico personaje de Disney, Mickey Mouse. La prenda tenía tonos fosforescentes que iban desde los naranjas, amarillos, azules y verdes, entre otros, por lo que parecería un diseño complicado de combinar, sin embargo, Laura G eligió el negro, algo que le hizo muy bien para darle armonía al conjunto.

Como su esto fuera poco, la integrante de Venga la Alegría utilizó unas botas en color nude que hicieron el match perfecto con el look, ya que no le quitaba protagonismo a ninguna de las prendas que utilizó. De esta forma, Laura G comprobó que a pesar de tener más de 30 años y ser mamá de dos hijos, todavía puede seguir usando un estilo juvenil y estampados con personajes animados como el ratón de Disney.

Con tan sólo un emoji de corazón naranja, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la conductora, replicó su conjunto en su cuenta de Facebook en donde recibió halagadores comentarios por parte de sus millones de seguidores. "Siempre has sido y eres la Diosa más divina por dentro y por fuera", "Siempre tan hermosa como me encantan tus ojos hermosos", "Muy guapa" y "Tan Bella", son los mensajes que se pueden leer en la publicación que tiene 1.3 millones de "me gusta".

La conductora se luce con blusa de Mickey FB lauragtvoficial

Tras varios años de pertenecer a Televisa y conducir Sabadazo, Laura G decidió comenzar un nuevo camino al unirse al talento de Tv Azteca, lugar en el que ha destacado debido a que está al frente del matutino de VLA, en donde luce los mejores looks al igual que sus compañeras Kristal Silva y Anette Cuburu, sin embargo, se ha impuesto con su propio estilo con transparencias y vestidos cortos.

