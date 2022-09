Laura G enamora con mini vestido de mezclilla y se confirma como la más linda de VLA

Poco a poco, Laura G se convierte en una de las más lindas de Venga la Alegría (VLA), pues todas las mañanas se luce con coquetos atuendos con los que enamora a sus millones de seguidores. Así lo confirmó este jueves, al modelar su figura con un mini vestido mezclilla, el cual le dio un toque retro a su estilo y robó las miradas durante su aparición en el programa.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ha confesado que en su vida diaria no le gusta usar ropa que llame mucho la atención, no obstante, cuando está frente a las cámaras de la televisora del Ajusco, la presentadora gusta de usar atuendos que sean innovadores y que estén en tendencia, por lo que constantemente se le puede ver con looks arriesgados que tienen transparencias y aplicaciones.

IG @lauragii

Laura G enamora con mini vestido de mezclilla

El día se ayer, que fue marcado por el regreso de Cynthia Rodríguez a Venga la Alegría, Laura G se lució con un coqueto mini vestido de mezclilla. Gracias a que la tela era de un tono gris y con un estilo deslavado, lo hizo lucir muy juvenil, por lo que la regiomontana se quitó años de encima viéndose renovada y muy retro.

La pieza tenía unos tirantes gruesos, así que lo llevó con una camisa de manga larga en color morado, el cual que también eligió en el calzado, puesto que usó unas zapatillas de este tono. Hay que recordar que la gama de violetas, purpuras y lilas, serán tendencia durante este otoño, por lo que la conductora demostró que está a la moda y sigue lo que marcaron algunos desfiles de la temporada.

La presentadora de VLA escribió "Ha sido un GRAN JUEVES" y un emoji de corazón morado para acompañar las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, en donde conquistó a sus más de 3.2 millones de seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagos y dejarle más de 8 mil "me gusta".

IG @lauragii

"Me encanto este look Laura, te vez muy hermosa y juvenil", "Laura excelente cada día estás más hermosa y tú experiencia se nota a todas luces", "Ya tienes semanas qué te pones más hermosa y sexy ! Te amo" y "Me enamoré mi Lau!!!", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación en la que mostró su outfit retro.

Después de estar en Televisa y conducir Sabadazo, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la presentadora de televisión, dejó la empresa para unirse a Tv Azteca, en donde ahora está en Venga la Alegría, programa en el que se ha convertido en una de las favoritas por su estilo de vestir como sus compañeras Anette Cuburu y Kristal Silva.

IG @lauragii

