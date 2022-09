VIDEO | Cynthia Rodríguez reaparece en "Venga la Alegría" y sufre aparatosa caída

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas de la televisión gracias a su belleza y simpatía, por lo que su reaparición en "Venga la Alegría" causó gran alboroto entre fans y conductores quienes pidieron su regreso en medio de risas por la aparatosa caída que sufrió en su visita.

La exintegrante de "La Academia" ha mantenido los detalles de su relación con Carlos Rivera en total hermetismo, por lo que su boda y lujosa luna de miel resultó en todo un acontecimiento que se vio ensombrecido luego de anunciar su salida definitiva del matutino.

Este jueves 29 de septiembre la también cantante reapareció junto a algunos de sus compañeros como Laura G, Kristal Sylva, Patricio Borghetti y Anette Cuburu, quien aminoró la caída de Rodríguez a su llegada cuando su zapatilla se atoró en la alfombra de la sala provocando que cayera sobre su excompañera.

"Para no perder la costumbre", "El sello de la casa" y "Un clásico de ayer y hoy", fueron algunos de los comentarios que lanzaron los conductores en medio de risas por la caída de la conductora, pues durante su participación en el programa tuvo varios incidentes por los que en algún momento los fans aseguraron que todo era fingido.

¿Cynthia Rodríguez regresa a VLA?

En agosto pasado Cynthia Rodríguez regresó al matutino luego de un intenso viaje en el que visitó con el que recorrió países como Francia, Italia, Egipto y Turquía junto al cantnate Carlos Rivera y confirmó que se habían casado.

“Vengo a despedirme de ‘Venga la Alegría’, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar, no tengo ningún proyecto en ninguna empresa. En este momento de mi vida, no estoy buscando irme a ningún lugar", dijo.

Rodríguez detalló que se tomaría un tiempo alejada de los reflectores para dedicarse a su familia, pues además buscará convertirse en madre que es uno de sus proyectos principales en este momento: "Me di cuenta de que me hace falta, después de trabajar tantos años, también hace falta dedicar un poco más de tiempo a la familia".

