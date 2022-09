Laura G: Así fue el día que golpeó a Marta Guzmán en pleno programa en vivo: VIDEO

Laura G y Marta Guzmán fueron compañeras en “Primero Noticias”, el noticiero matutino de Televisa conducido por Carlos Loret de Mola, sin embargo, ambas conductoras no se llevaban bien y fueron despedidas del programa luego de que la actual presentadora de “Venga la Alegría” golpeara en pleno programa en vivo a su ex compañera, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que fue este escándalo que en su momento dio mucho de qué hablar.

Todo este escándalo se comenzó a cocinar en el 2009, cuando Laura G se integró al equipo de “Primero Noticias” y según lo han declarado ambas involucradas, desde el principio no se llevaron bien, sin embargo, se respetaban y no había rivalidad entre ambas, por lo que era “soportable” ir a trabajar y compartir el mismo espacio.

Laura G ha asegurado que golpeó a Marta Guzmán de manera totalmente accidental. Foto: Especial

Luego de un par de años en el noticiero, en 2011 ocurrió el famoso “cabañazo” entre Laura G y Carlos Loret de Mola, escándalo en el que quedó al descubierto la supuesta relación furtiva que sostenían y por ello, ambas personalidades se pusieron justo en el centro del ojo del huracán, cabe mencionar que, en su momento, no hubo modificaciones en el noticiero, no obstante, trascendió que la producción solo estaba esperando el más mínimo pretexto para sustituir a Laura G y así acabar de tajo con las especulaciones en torno a la supuesta relación extramarital del titular del programa.

Laura G golpea a Marta Guzmán en pleno programa en vivo

Como se mencionó antes, luego del escándalo del “cabañazo” Laura G estuvo bajo estricta vigilancia para buscar el más mínimo error que la pusiera en evidencia para ser despedida del programa y dicho descuido llegó gracias a su rivalidad con Marta Guzmán, quien el 22 de junio de 2012 estaba celebrando su cumpleaños y por ello fue felicitada por sus compañeros de producción en pleno programa en vivo, no obstante, cuando se acercó Laura G a abrazarla la golpeó en la cabeza de manera sutil, no obstante, su compañera de emisión sí lo sintió y se sobó mientras seguía recibiendo abrazos de otros miembros de la producción.

De acuerdo con declaraciones de Laura G, el golpe a su ex compañera fue de manera accidental, no obstante, a los pocos días la llamaron de recursos humanos debido a que había una queja en su contra por molestar a Marta Guzmán, no obstante, la producción de “Primero Noticias” aprovechó para acabar con todos sus problemas y decidieron despedir a ambas conductoras para evitar que protagonizaran algún otro episodio similar.

En diferentes ocasiones, Marta Guzmán ha declarado que ella fue la más afectada en toda esta situación debido a que su despido solo fue un daño colateral del “cabañazo”, pues realmente la rivalidad con Laura G no era tan intensa como para correrlas del programa, asimismo, ha señalado que la enemistad entre ambas se hizo más grande gracias a los medios, pero asegura que actualmente no le guarda rencor a su ex compañera.

Por su parte, la presnetadora de "Venga la Alegría" asegura que tampoco tiene nada en contra de Marta Guzmán pues “son cosas que tenían que pasar” pues luego de dejar “Primero noticias” se le abrieron diferentes puertas que la hicieron convertirse en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

