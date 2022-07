Laura G responde a Martha Guzmán por su polémica "amistad" | VIDEO

El pasado fin de semana, el comunicador Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a la conductora de noticias y actriz de teatro, Marta Guzmán, en dicha entrevista se le preguntó si tenía roces con su excompañera de trabajo en un conocido noticiario matutino, Guzmán indicó que no se llevaban como grandes amigas, pero que existía respeto mutuo, por lo que ese episodio estaba saldado.

"No éramos afines, pero tampoco (era) como se ha manejado así que nos peleábamos (...) O sea, yo no me peleó, no es mi estilo", expuso la llamada “pasadita” Guzmán.