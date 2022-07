¿Odiaba a Laura G? Marta Guzmán revela la verdad sobre su presunta enemistad con su excompañera de trabajo

A lo largo de la vida, las personas encuentran personas que les abren las puertas a nuevos proyectos, que las ayudan a salir adelante y que marcan de alguna u otra manera su vida. Sin embargo también hay personas con las que por alguna u otra razón terminan volviéndose un verdadero dolor de cabeza, generando enemistades y malos entendidos, tales como los que llegó a vivir Marta Guzmán.

Pues a pesar de contar con una trayectoria muy exitosa, Marta Guzmán fue despedida de un programa donde el público le tenía mucho cariño, esto debido a presuntos conflictos con una compañera de trabajo.

Es por ello que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no pudo dejar pasar la oportunidad de cuestionar a Marta Guzmán acerca de si era cierta que ella y Laura G se odiaban a muerte.

Y aunque la respuesta no fue afirmativa, Marta Guzmán aceptó que si existieron ciertos roces entre ellas, aunque esto nunca llegó a una pelea verbal ni física.

"No éramos afines, pero tampoco (era) como se ha manejado así que nos peleábamos (...) O sea, yo no me peleó, no es mi estilo", expuso Marta Guzmán.