"Me daba pena ver a los ojos a mi papá": Marta Guzmán revela cómo la encontraron con uno de sus novios | VIDEO

Durante la juventud, muchas personas enfrentaron a bochornosos momentos con sus padres, quienes por alguna u otra razón los encontraron en íntimos momentos con sus parejas y Marta Guzmán no es la excepción.

De hecho, la popular conductora confesó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que en una ocasión su papá la encontró en una incómoda situación con una de sus exparejas.

Y aunque en ese momento su papá no le dijo nada, Marta Guzmán aceptó que pasó mucho tiempo sin poder mirar a los ojos a su papá, quien con solo miradas le daba a entender lo decepcionado que estaba de ella.

"Yo no podía ver a mi papá, en una semana yo pasaba así (tapándome la cara), o sea, me daba mucha pena verlo a los ojos", expuso Marta Guzmán .

Pero a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Marta Guzmán no fue encontrada en paños menores con su entonces novio, ya que ni siquiera tenían la intención de hacer el amor en ese momento.

Sin embargo, un simple beso en la boca provocó que la comunicadora se sonrojara cuando su papá se percató que su hija menor ya tenía ese tipo de interacciones físicas.

"No me agarraron haciendo el delicioso, a lo mejor eso iba a pasar, pero no llegó a pasar. Nada más era como el beso así, perfectamente vestida", aseguró Marta Guzmán.