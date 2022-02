Marta Guzmán revela qué es lo más fuerte de su lucha contra el cáncer

El pasado lunes 31 de enero, Marta Guzmán informó en plena transmisión del programa “Chismorreo” de Multimedios que se encontraba enfrentando una dura batalla contra el cáncer de mama, la cual, por el momento va ganando pues señaló que fue el pasado mes de diciembre cuando le extirparon un pequeño tumor del seno derecho, además, informó que se sometería a quimioterapias para evitar que esta enfermedad regrese y ahora la querida conductora reveló nuevos detalles de lo que ha tenido que atravesar desde que se enteró que padecía este mal.

Fue durante una entrevista para TVNotas donde la conductora que saltó a la fama en el extinto sistema de noticias ECO reveló que fue desde el pasado mes de noviembre cuando detectó que tenía una “bolita como del tamaño de una uva” de bajo del pezón del seno derecho, por lo que de inmediato acudió con su médico, quien le mando a hacer estudios y confirmaron que se trataba de cáncer por lo que tuvieron que extirparle dicho tumor.

La presentadora de espectáculos de 48 años señaló que no le atormentaba la idea de perder en su totalidad uno de sus senos en caso de que así se requiriera, pero afortunadamente solo fue necesario retirarle el tumor y unos ganglios para verificar que el cáncer no se hubiera extendido, tal como se confirmó, no obstante, tras analizar el tumor sus médicos le indicaron que sería necesario que se sometiera a quimioterapias, las cuales ya inició el pasado 1 de febrero.

La conductora detalló que en total serán cuatro sesiones de quimioterapias las que recibirá en intervalos de 21 días, sin embargo, señaló que con este tratamiento se asegurarán los médicos de que el cáncer no regrese. Cabe mencionar que conductora de “Chismorreo” también dijo que este tratamiento es muy costoso, pero que afortunadamente su seguro cubrió los gastos por lo que no tuvo un impacto considerable en su economía.

La ex colaboradora de Matutino Express mencionó que una vez que concluyan las quimioterapias también se someterá a radiaciones y terapias hormonales, sin embargo, señaló que confía en sus médicos y que se mantiene positiva y fuerte gracias a sus hijos, no obstante, confesó que toda esta situación la ha hecho replantearse su vida, por lo que en las últimas semanas se ha permitido disfrutar al máximo de todas y cada una de sus emociones pues es de esta forma en la que puede liberarse y avanzar en este complicado proceso.

Para finalizar, Marta Guzmán recalcó la importancia de la autoexploración constante pues señaló que es sumamente importante detectar el cáncer de mama en su etapa temprana para que las posibilidades de sobrevivir se incrementen de forma considerable, tal como pasó con ella.

SIGUE LEYENDO:

Cáncer de mama: el hábito diario que puede reducirlo y no lo sabías

Querida comediante supera con humor su cáncer de mama: "Mi reconstrucción de seno está en obra negra"