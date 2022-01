Querida comediante supera con humor su cáncer de mama: "Mi reconstrucción de seno está en obra negra"

Se sabe que no existe un método para prevenir el cáncer de mama. Sin embargo, la detección temprana y el tratamiento oportuno son vitales para favorecer el diagnóstico en etapa inicial. En este sentido, una querida comediante de Televisa y TV Azteca compartió su experiencia como sobreviviente de dicha enfermedad.

Se trata de Bettina Salazar, conocida por su personaje de Olga Sana, quien ha participado en programas como Hoy, Sabadazo y Todos Quieren + Fama. En octubre de 2015 fue diagnosticada con cáncer de mama. Actualmente, la humorista está libre de la enfermedad y le hace frente con humor.

Es importante mencionar que en 2019, la actriz compartió para El Heraldo de México que hace más de seis años detectó una bolita en su seno derecho, pero no le dio importancia. Con el paso del tiempo el bulto creció, se hizo una mastografía y le dijeron que tenía cáncer.

Este jueves 6 de enero, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Bettina Salazar contó que este 2022 le realizarán la reconstrucción de su pecho, pues en enero de 2016 le extirparon medio seno derecho. "En abril si Dios quiere me reconstruyen el seno, porque se quedó a medias con el Covid-19. Faltó el pezoncito y también al otro que me lo hicieron chiquito le van a poner su prótesis", dijo.

La comediante aprovechó el momento para hacer un chiste sobre la enfermedad que ha superado: "No soy unichichi, soy chichona con capacidades diferentes". Al continuar con la charla, expresó que cuando le detectaron cáncer fue muy complicado, al punto de que no le gustaba verse al espejo.

"Fue difícil. En el momento en que me dicen: 'Te vamos a quitar el seno' digo: 'Ay, no, ¿pero por qué?' Luego fue enojo y dije: 'Quítame los dos, ya de una vez'. Cuando me vi en el espejo, peloncita y con una cicatriz sí siente uno feo, pero después dije: 'Estoy viva'", agradeció.