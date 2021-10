Cáncer de mama: Así ayuda la TERAPIA psicológica en el diagnóstico

La intervención psicológica en pacientes con cáncer de mama busca fomentar el empleo de estrategias de afrontamiento activas, de aceptación de la enfermedad y búsqueda de recursos de adaptación como apoyo social o expresión emocional, ya que recibir este diagnóstico puede ser uno de los momentos más angustiantes que haya experimentado una persona, y su impacto suele ser devastador:

Problemas en el ámbito laboral, en las relaciones personales, la sensación de cansancio general, preocupaciones frecuentes en torno a los síntomas, tratamiento y esperanza de vida, etcétera; todos estos factores pueden contribuir a desarrollar estrés crónico, ansiedad y/o depresión.

Enfrentar el cáncer de mama con terapia

Ante este panorama, la terapeuta cognitivo conductual, Shoshana Turkia, explica la manera en que se vale de distintas disciplinas que ha estudiado a lo largo de su vida para llevar a cabo la llamada Transformación Radical en sus pacientes.

Para ello, trabajará con sus emociones para que puedan sobrellevar esta experiencia de vida de la mejor forma posible, cambiando el sistema de toma de decisiones desde cuatro perspectivas basadas principalmente en:

1) Autonomía económica

2) Autonomía emocional

3) Autonomía erótica

4) Autonomía espiritual

“Utilizo la terapia cognitivo conductual porque conlleva una metodología clara, precisa, medible, con objetivos específicos. Y al iniciar cualquier tipo de sesión terapéutica puedo medir los niveles de tristeza, angustia, enojo e incluso de bienestar, lo cual me permite empezar a nombrar las emociones y posteriormente hacer una escucha activa, empática donde pueda percibir, no solamente lo que me está diciendo mi paciente a través de las palabras, sino también con su lenguaje no verbal", indicó la terapeuta.

Agenda terapéutica para rehacer vida de la paciente

Luego se establece una agenda terapéutica para proponer y llevar a cabo un plan de acción que acompañe a las pacientes, visualizando la mejor forma de obtener todos los recursos que necesitan para alcanzar o rehacer el plan de vida que quieren.

Estos serían cinco en particular: 1) el tiempo, 2) el espacio, 3) el conocimiento, 4) las relaciones y 5) el dinero. La información ayuda ya que cuando aprendemos a manejarlos todos, conjuntamente, accedemos a lo que puede llegar a ser nuestro propósito y valía de vivir, es decir la relación conmigo misma, y en pertenencia, en cómo me relaciono con los demás.

Finalmente, al hablar de la autonomía espiritual, Shoshana indica que: