El "cabañazo": momento que quebró la carrera de Laura G, así habla ahora de ese episodio

En 2011, cuando Laura G había conseguido su sueño, ser conductora de la empresa Televisa, su vida dio un giro de 180 grados, cuando fue fotografiada junto al periodista Carlos Loret de Mola, saliendo de una cabaña en el Ajusco, fuera del horario laboral. Vale mencionar que el periodista está casado con Berenice Coronado desde 2002 y con quien dice sostener una relación estable.

Las consecuencias del cabañazo

Tras varios años de silencio, Laura G aprovechó sentirse en confianza durante una entrevista en el podcast de Roger González para hablar abiertamente sobre las consecuencias de dichas fotos.

La conductora de Venga la Alegría relató que ese momento fue muy difícil, pues el público comenzó a odiarla e incluso la tachaban de una prostituta, lo que complicó su vida personal y laboral.

Aprendió a golpes

Al respecto, Laura platicó que vivió tiempos complicados, pues apenas estaba adaptándose a vivir en la Ciudad de México y hubo personas hostiles que le dieron varios golpes. Aunque en lugar de “tirar la toalla”, este episodio le sirvió a la conductora para convertirse en mejor persona.

"Me tocaron muchos golpes en redes. Recuerdo algunos momentos en donde me veía al espejo... Hubo una vez que de put** no me bajaban y me acuerdo que me empecé a creer que era eso. Me acuerdo verme en el espejo llorando y me decía 'o sea, ¿sí soy? Realmente Laura, ¿eres? O, ¿es lo que dicen que eres?', y yo dije: 'no, no soy'. Entonces, desde ese momento, no permití que nadie me dijera quién iba a ser", señaló Laura.

Sanar desde la raíz

Tras 11 años de aquel episodio en la reciente emisión del podcast Aprendiendo a sanar desde la raíz, la regiomontana contó cómo le hizo para superar con éxito ese trago amargo y sacarle provecho a la experiencia.

"No hay que permitir que los mensajes negativos que te lleguen se vayan más allá de la pantalla. Yo sé quién soy y eso es lo más importante, el tema es que yo ya tengo 37 años. Realmente comencemos a cambiar y volvámonos buenos seres humanos", añadió la conductora.

Lidiar con el hate

Laura G se mostró agradecida con la vida por haber pasado esa experiencia y mencionó que es una persona fuerte que le apasiona su trabajo por lo que nunca lo abandonará, pese a todos los golpes que a diario recibe en redes sociales.

Respecto al hate que muchos personajes públicos reciben de los usuarios, Laura exhortó a la gente a que cuando no les agrade una persona no la sigan en su vida diaria por medio de sus redes sociales y no le escriban cosas negativas, porque solo se ve reflejado una admiración frustrada.

