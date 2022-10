Por qué Guns N' Roses se disculpó con su público después del concierto en CDMX

Miles de personas vivieron una de las veladas más importantes del año para la música y el rock n roll en vivo, pues la banda de Axl, Slash y Duff se paró de nueva cuenta en la Ciudad de México para ofrecer un concierto muy especial de la gira que ahora nos compete.

Durante más de una hora de espectáculo, la gente pudo disfrutar de canciones clásicas como “Chinese Democracy”, “Slither”. o “Welcome to the Jungle”, hasta nuevas creaciones de la talla de “Absurd” y “Hard Skool”, brindando no solo un momento de nostalgia a los asistentes, también un recordatorio de que están más vivos y creativos que nunca.

A través de sus redes sociales, la banda comandada por Axl Rose agradeció que el público tuviera un comportamiento de primer nivel y se entregara por completo al rock n roll, considerándolo incluso como una noche increíble dentro de su gira en territorio Azteca que comenzó hace algunos días en Mérida.

Guns N Roses ahora se dirige rumbo a la ciudad de Monterrey para su último concierto en México. Crédito: Cuartoscuro

Sin embargo, Slash y compañía dedicaron algunas líneas para disculparse por los hechos que se suscitaron durante de la noche y que algunos de los fanáticos denunciaron con fuerza en sus perfiles oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, entre otras redes sociales.

"Lamentamos que el concierto tuviera que interrumpirse repentinamente, queríamos tocar algunas canciones extra todavía, pero tuvimos que ver por la seguridad de nuestro propio equipo de producción, quienes trabajaron con mucho esmero para que todo el show se desarrolle sin problemas, contando los que tuvimos antes del espectáculo", escribieron.

Y culminaron con diversos mensajes de amor: "Un agradecimiento especial a Opie, nuestro director de producción, a Gio, nuestro jefe de seguridad de recintos y al resto del equipo". La fotografía del posteo dejó ver un Estadio Azul, ahora llamado Estadio de la Ciudad de México lleno de fanáticos ovacionándolos.

Lo anterior luego de que en las redes sociales aparecieran múltiples quejas de los aficionados de su música, quienes aseguraron que la organización al momento de acceder al inmueble fue completamente errónea, sin tacto y lleno de elementos de seguridad privada que poco sabían dirigirse a la gente, mucho menos resolver los problemas de acceso.

En algunos videos denunciaron que incluso comenzó el concierto minutos antes de lo pactado, y cuando la gente seguía afuera del lugar. incluso hubo fanáticos que se perdieron hasta 10 canciones porque las entradas parecían ser insuficientes. Algunos de plano prefirieron abandonar el área.

Pero no todas las personas vivieron la misma realidad, pues aquellos que lograron acceder al estadio pudieron gozar de un concierto lleno de sorpresas y claro, muchos recuerdos. No fueron pocas las publicaciones en las que se pudo ver la felicidad de cientos de fanáticos al ver reunida una vez más a su banda favorita.

