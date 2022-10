VIDEO | Ha*Ash: así fue la vez que Ashley tiró a la bebé de su hermana Hanna: "Se me bajó la peda"

Entre hermanos es usual que ocurran accidentes mientras se juega en la infancia, o incluso en la adultez, pero la situación toma un giro serio cuando se involucra a los sobrinos, ya que esto incluso puede provocar peleas entre los hermanos. Por fortuna esto no pasó con Ha*Ash, dúo dinámico que vivió una curiosa experiencia con Matilda, la hija de Hanna.

Pues a pesar de que la pequeña es la adoración de Ashley, hubo una ocasión en la que un accidente la hizo sentirse muy culpable, ya que a pesar de que la niña estaba bajo su cuidado y la cantante se considera una persona muy aprehensiva, en un descuido la nena se cayó de la carriola y lloró como si hubiera tenido una grave lesión.

Fue en entrevista con Pinky Promise que las Ha*Ash contaron cómo es que sucedió esta experiencia, la cual, de acuerdo con su relato tuvo lugar cuando la hija de la intérprete tenía aproximadamente tres meses y su esposo y su hermana habían decidido tener una pequeña fiesta en la casa.

Ante esto, Hanna de Ha*Ash les pidió que bajaran el volumen de la música para que pudiera dormir a la bebé, lo cual fue refutado por Ashley, quien la convenció de que ella podría dormir a la pequeña, cosa que sí logró al darle un paseo en la carriola, por consejo de su cuñado Juan Carlos.

"Juan Carlos la mete en la carriola, yo no, él no le puso eso (el cinturón de seguridad). Pero entonces yo llevaba a la perra, a Pumpkin, y Juan Carlos estaba con Matilda, entonces de repente ya estábamos caminando, ya sabes filosofeándo y la bebé se quedó dormida y le dije a Juan Carlos 'ah huevo'", confesó Ashley de Ha*Ash .

Tras esto, el esposo de Hanna le pidió a Ashley que metiera a la casa a la bebé mientras la cachorra terminaba de hacer sus necesidades, a lo cual la cantante accedió, sin percatarse que la pequeña no estaba asegurada a la carriola, lo cual provocó que la pequeña se impactara con el piso: "Se me bajó la peda en dos segundos, entonces la agarro rápido (a la bebé) y empieza a llorar, pero a llorar enserio", agregó Ashley.

Así, ante todo el alboroto, Hanna bajó a percatarse de lo sucedido y tras un relato algo confuso por parte de su hermana y su esposo, entendió que era necesario llevar a su hija con el doctor, quien le pidió que la mantuviera en observación.

Y a pesar de que Ashley de Ha*Ash ya se había ido a dormir a su casa, no pudo evitar sentirse culpable y estarle llamando constantemente a su hermana para saber cómo estaba reaccionando su sobrina, quien afortunadamente solo desarrolló un considerable hematoma.

"Obviamente no pude dormir nada esa noche, o sea, yo literal estaba llorando en mi casa y dije '¿qué hice?', porque obviamente si no es tu bebé tienes una culpa enorme (...) me sentía fatal, yo dije: ya me van a quitar mis privilegios jaja (...) pero ya no tomamos cuando la estamos cuidando", finalizó Ashley de Ha*Ash.