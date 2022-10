VIDEO | "Le olía la boca": Ashley de Ha*Ash revela cómo fue su peor cita romántica

En las relaciones románticas no todo es miel sobre hojuelas y en algunas ocasiones terminamos besando a algunos sapos que no se terminaron convirtiendo en príncipes azules, tal y como le pasó a Ashley de Ha*Ash, quien en entrevista con Pinky Promise habló acerca de su peor cita romántica, la cual por cierto, inspiró uno de sus últimos sencillos.

Así que si ya escuchaste el tema que las Ha*Ash entonan a lado de Kenia Os te contaremos cómo es que uno de los intereses románticos de una de las cantantes de pop más aclamadas de México terminó por volverse un verdadero suplicio para la intérprete de "Mi Salida Contigo".

De acuerdo con el relato que las Ha*Ash tuvieron con Karla Díaz, en una ocasión, Ashley tuvo una cita con un hombre que a pesar de presumir todas sus pertenencias era muy tacaño a la hora de pagar la cuenta, lo cual, si bien no terminó por desencantar a la representante del pop, sí la hizo darse cuenta de que ahí no tendría un final como de cuento de hadas.

"No hay nada peor que un hombre que es tacaño y no te estoy diciendo que tienes que comprar cosas así wow o llevarme al mejor restaurante, pero si vamos a unos tacos y tu manera de querer conquistar es como que el reloj y me recoges en un coche super nice y luego de repente llega la cuenta y (dices) '¿entonces mitad?'", abundó Ashley de Ha*Ash.