Ha*Ash: una de las exitosas integrantes del dueto confiesa que es adicta a las relaciones tóxicas

El amor siempre es una inspiración para la música, ya sea que por las dulces mieles de su paso o por las difíciles rupturas, su presencia es una constante en el pop en español, género donde Ha*Ash se ha logrado posicionarse desde sus primeros lanzamientos, pero ¿sabías que sus canciones están inspiradas en vivencias de amor reales?

En entrevista con "Pinky Promise" las guapas y populares cantantes decidieron abrir su corazón y hablar un poco acerca de sus relaciones románticas, destacando que Hanna solo tuvo una pareja, el actual padre de su hija, con quien además de formar una familia ha logrado escribir una emotiva historia de amor.

Por su parte, Ashley ha tenido diversos romances, los cuales no han terminado con el clásico "y vivieron felices para siempre", pues en sus palabras, ella se ha vuelto una adicta a las relaciones tóxicas.

De hecho, Hanna asegura que mucho del éxito Ha*Ash se lo deben a las relaciones fallidas de Ashley, quien a partir de los 18 años comenzó a experimentar con los amargos tragos del amor, pues fue a esa edad en la que tuvo a su primer novio, quien además de tener varios años más que la intérprete, le fue infiel.

No obstante, Ashley Grace no se ha cerrado al amor, llegando a tener experiencias románticas que sí son dignas de un cuento de hadas.

Y a pesar de lo desalmados que han sido algunas de sus exparejas, la integrante de Ha*Ash reconoce que actualmente tiene una buena relación con todos sus examores. Esto claro está, después de que pasó algún tiempo de sus rupturas con cada uno de ellos, ya que en diversas ocasiones, el sentimiento le ganó en una noche de copas y terminó dándole una segunda oportunidad a amores que no se merecían ni la primera cita.

Por otro lado, Ashley reconoció que actualmente tiene una pareja con la que tiene una relación intermitente en la que son pareja un día y rompen su relación al siguiente, sin que esto la haya orillado a escribir una canción en honor al susodicho, de quien decidió reservarse el nombre.

Sobre esto, la integrante de Ha*Ash aseguró que ella no escribía canciones cuando estaba feliz, a lo cual su hermana bromeó diciendo que eso casi no pasaba, de ahí el gran repertorio de música romántica que albergan.

"Es que cuando estás enamorada y escribes una canción de amor y al día siguiente la escuchas y dices 'agh, yo no voy a cantar eso'. O sea, yo soy cero cursi, no me encanta lo rosa", finalizó Ashley de Ha*Ash.