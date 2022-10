FOTO: Kenia Os hospitalizada de emergencia tras sufrir desmayo y lesiones en el rostro

La youtuber, empresaria y cantante Kenia Os es una de las influencers más queridas actualmente en México, por lo que cada publicación que realiza de inmediato genera conversación en redes sociales, donde ahora las alarmas se han encendido luego de que Kenia Guadalupe Flores Osuna sufrió un desmayo.

Así lo dio a conocer la propia cantante a través de su cuenta personal de Instagram, en donde compartió una fotografía donde se logra ver una lesión en su rostro luego de que la famosa de 23 años sufrió un desmayo inminente, el cual le dejó heridas físicas.

A través de sus redes sociales la joven que actualmente cuenta con más de siete millones de suscriptores y se posiciona como el sexagesimosexto creador con más suscriptores de México dio a conocer que se encontraba rumbo al hospital para una revisión general, así como para atender la herida en su rostro.

"Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", aseguró la querida influencer, quien además a destacado por ser conductora en diversos eventos de alta importancia en el gremio de la farándula, redes sociales y música, tal es el caso de los MTV Miaw 2021.

Es de recordar que Os recientemente sorprendió a sus fans “Los keninis” tras el estreno de “Mi salida contigo”, un tema que la originaria de Mazatlán grabó a dueto con unas de las hermanas más famosas de la industria musical, hablamos de “Ha*Ash”, agrupación de pop que es considerada una de las más exitosas y queridas en el país.

