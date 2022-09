Kenia Os enamora con coqueto bikini en portada de revista

Kenia Os no para de acumular éxitos en su carrera, pues ésta vez fue elegida para ser la portada de una revista. La cantante enamoró a sus millones de seguidores al lucirse con un coqueto bikini, el cual le permitió destacar su curvilínea silueta, que es tan admiradas por sus fanáticos, quienes al ver las imágenes no dudaron en llenarla de halagos y dejarle miles de "Me gusta".

La también influencer compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 13.9 millones de seguidores, las fotos de su más reciente participación en "Galore", un medio especializado en cultura, pop, belleza y temas de sexualidad, según dice su cuenta de la plataforma de Meta. Para esta portada, la intérprete de de "Mentiroso" y "Plutón" se dejó ver en reveladores looks, con lo que rompió la red social.

Kenia Os presume su figura en bikini

Éste 15 de septiembre, Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombre completo de la arista, se olvidó por un momento de los festejos patrios, para presumir a sus admiradores que había sido elegida como la imagen para la edición, por lo que con mucha emoción mostró las imágenes que fueron capturadas en su natal Mazatlán, Sinaloa.

Kenia Os presume su figura en bikini IG @keniaos

"Feliz de anunciarles una de las portadas más importantes en mi carrera. Hicimos estas fotos hace varios meses en mi bello Mazatlán. Gracias @galore", colocó en la descripción del post para compartir la serie de imágenes en la que se luce con un coqueto bikini, con el que destaca su curvilínea figura y se corona como la reina de los looks de playa, pues hizo unas combinaciones que la colocan como un referente de moda.

En la portada, Kenia aparece sentada en una silla de playa y en el fondo se puede ver el mar. La cantante luce un traje de baño de dos piezas que llama la atención por su combinación de colores, pues tiene azules claros, naranjas y amarillos, así como estampados de mariposas. Unas sandalias de plataforma color blanco, así como unos lentes de sol y una gargantilla, hicieron el match perfecto para que luciera al máximo su belleza.

"Estoy enamorada", "Mi amooorrrrrrrrr", "La Reina" y "No estoy soportando", son algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos y algunos de sus amigos como Sofía Castro, Ari Gameplays, Natalia, por mencionar algunos. Asimismo la publicación está ya superó el millón de "likes", comprobando que es una de las artistas más queridas en las redes sociales.

