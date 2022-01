¿Boda en secreto? Halle Berry levanta sospechas con romántica FOTO

Halle Berry fue parte de las celebridades que decidieron celebrar Año Nuevo alejados de las bajas temperaturas del invierno, pues la actriz lo hizo con unas románticas vacaciones en la playa junto a su novio el cantante Van Hunt, aunque una de sus fotografías desató sospechas de una boda secreta.

La actriz de 55 años disfrutó de sus vacaciones navideñas en un paradisiaco destino que mantuvo en secreto todo el tiempo, pero que habría sido testigo de su unión con el cantante de R&B con una íntima ceremonia en la que sólo habrían estado ellos como testigos de su intenso amor.

En la postal se puede ver a Halle Berry y a Van Hunt en el altar de una capilla dándose un beso a contra luz, mientras ella lleva una corona de flores y un romántico vestido el cantante se dejó ver con un sencillo atuendo ideal para la playa dejando ver que todo habría sido de último momento.

Halle Berry y a Van Hunt en supuesta boda. Foto: Instagram @halleberry

"Bueno, es oficial", es el mensaje con el que la actriz compartió la fotografía y fue ello lo que desató los rumores de que habría llegado al altar por cuarta ocasión, algo que le ganó felicitaciones y buenos deseos tanto de sus fans como de otras celebridades de Hollywood.

¿Boda secreta?

Algunas celebridades como Dwayne Johnson "La Roca”, Lesley-Ann Brandt, Naomi Campbell y Octavia Spencer no dudaron en felicitar a la pareja por la supuesta unión, pronto se darían cuenta de la verdad tras la fotografía.

Y es que en una segunda imagen la protagonista de “Gatúbela” escribió “Es 2022”, esto muestra que ella se refería a que es oficial la llegada del nuevo año y no un compromiso con su actual pareja.

La actriz agradeció las muestras de apoyo con otra publicación en la que confirmó que no se había casado: "¡Nos estábamos divirtiendo el día de Año Nuevo! Claramente, la gente no desliza tanto como pensamos. Gracias por los buenos deseos, aunque realmente conmovió nuestros corazones. Ahora es oficial, Internet ya no está invicto".

Halle Berry con Van Hunt. Foto: Instagram @halleberry

Berry y Van Hun hicieron oficial su relación en septiembre del 2020 en plena pandemia de Covid-19, sin embargo, se ha señalado que ya llevaban algunos meses saliendo. La actriz se ha dicho feliz y realizada por la relación que mantiene con el cantante.

"Ojalá lo hubiera conocido antes para poder amarlo por más tiempo. Simplemente me siento realizada. Me siento feliz en mi vida romántica, como madre, como artista", dijo en entrevista para la revista Womens Health.

La actriz se ha casado en tres ocasiones, la primera con Davi Justice en 1993; en 2001 con Eric Benét, y en 2013 con Oliver Martínez que es el padre de su segundo hijo. Aunque también mantuvo una relación con Gabriel Aubry con quien sostuvo un pleito legal por la custodia de su hija Nahla Aubry.

